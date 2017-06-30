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Sensation Amstrerdam 2017

Sensation Amstrerdam 2017

Официальное Pre-Party в рамках национального тура Sensation Amstrerdam 2017 Record White Party в Южно-Сахалинске.


 
Sensation - главное танцевальное шоу планеты, которое проводится в России с 2008 года. Главный Sensation в этом году состоится в Amstrerdam и он будет последний в своей истории.

В преддверии последнего Sensation Amsterdam - Record White Party - официальное pre-party Sensation - The Final в Южно-Сахалинске пройдет в Конгресс-Холле "Столица". В таком формате Record White Party - впервые на островной земле.

- 40 кВт звука
- Две тонны светового оборудования 
- Эксклюзивные декорации 

Специальные гости: Резидент Radio Record Dj BAUR (Msk) и Dj IVAN SPELL (Spb)

Start - 23:00 
Start Sensation - 00:00 
Face Control: 18+ 
Dress code: белый верх
Информация и резерв позиций: 44 10 34 / 45 33 65
After-party Night Club Duke - по браслетам вечеринки.

Розыгрыш iPhone 7 от генерального партнёра - компании iShop. Розыгрыш 2 пригласительных категории "Вездеход" на VK Fest, который пройдет 15 июля в Санкт-Петербурге. И самое главное - поездка на Sensation Amsterdam 2017.

Генеральный технический партнёр – компания DIS_CO
Акции партнёров:
Магазины Рубашки + - 20% на всё белое (при предъявлении билета) 
Магазины Andeground - 40%-70% на всё белое (при предъявлении билета) с 26.06-29.06.2017 

Билеты в кассах: 
ККЗ "Октябрь" тел: 22-41-09 
ресепшн ТЦ "Столица" тел: 8 962 580 20 44

Цена билета: 1000 рублей.

Где и когда?
Столица, конгресс-холл

Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 259в, тел. 8 (4242) 453365

30 июня, пятница
23:00
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