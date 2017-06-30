Официальное Pre-Party в рамках национального тура Sensation Amstrerdam 2017 Record White Party в Южно-Сахалинске.





Sensation - главное танцевальное шоу планеты, которое проводится в России с 2008 года. Главный Sensation в этом году состоится в Amstrerdam и он будет последний в своей истории.



В преддверии последнего Sensation Amsterdam - Record White Party - официальное pre-party Sensation - The Final в Южно-Сахалинске пройдет в Конгресс-Холле "Столица". В таком формате Record White Party - впервые на островной земле.



- 40 кВт звука

- Две тонны светового оборудования

- Эксклюзивные декорации



Специальные гости: Резидент Radio Record Dj BAUR (Msk) и Dj IVAN SPELL (Spb)



Start - 23:00

Start Sensation - 00:00

Face Control: 18+

Dress code: белый верх

Информация и резерв позиций: 44 10 34 / 45 33 65

After-party Night Club Duke - по браслетам вечеринки.



Розыгрыш iPhone 7 от генерального партнёра - компании iShop. Розыгрыш 2 пригласительных категории "Вездеход" на VK Fest, который пройдет 15 июля в Санкт-Петербурге. И самое главное - поездка на Sensation Amsterdam 2017.



Генеральный технический партнёр – компания DIS_CO

Акции партнёров:

Магазины Рубашки + - 20% на всё белое (при предъявлении билета)

Магазины Andeground - 40%-70% на всё белое (при предъявлении билета) с 26.06-29.06.2017



Билеты в кассах:

ККЗ "Октябрь" тел: 22-41-09

ресепшн ТЦ "Столица" тел: 8 962 580 20 44



Цена билета: 1000 рублей.