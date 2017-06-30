Sensation Amstrerdam 2017
Официальное Pre-Party в рамках национального тура Sensation Amstrerdam 2017 Record White Party в Южно-Сахалинске.
Sensation - главное танцевальное шоу планеты, которое проводится в России с 2008 года. Главный Sensation в этом году состоится в Amstrerdam и он будет последний в своей истории.
В преддверии последнего Sensation Amsterdam - Record White Party - официальное pre-party Sensation - The Final в Южно-Сахалинске пройдет в Конгресс-Холле "Столица". В таком формате Record White Party - впервые на островной земле.
- 40 кВт звука
- Две тонны светового оборудования
- Эксклюзивные декорации
Специальные гости: Резидент Radio Record Dj BAUR (Msk) и Dj IVAN SPELL (Spb)
Start - 23:00
Start Sensation - 00:00
Face Control: 18+
Dress code: белый верх
Информация и резерв позиций: 44 10 34 / 45 33 65
After-party Night Club Duke - по браслетам вечеринки.
Розыгрыш iPhone 7 от генерального партнёра - компании iShop. Розыгрыш 2 пригласительных категории "Вездеход" на VK Fest, который пройдет 15 июля в Санкт-Петербурге. И самое главное - поездка на Sensation Amsterdam 2017.
Генеральный технический партнёр – компания DIS_CO
Акции партнёров:
Магазины Рубашки + - 20% на всё белое (при предъявлении билета)
Магазины Andeground - 40%-70% на всё белое (при предъявлении билета) с 26.06-29.06.2017
Билеты в кассах:
ККЗ "Октябрь" тел: 22-41-09
ресепшн ТЦ "Столица" тел: 8 962 580 20 44
Цена билета: 1000 рублей.
Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 259в, тел. 8 (4242) 453365