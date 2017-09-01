M.Hustler
M.Hustler - диджей и продюсер из нашей Столицы. Тот, кто в марте прошлого года устроил Жаришку на Главном Танцполе Острова!
Стиль, драйв, энергетика - это то, чем цепляет M.Hustler!
Вам стало интересно? Звони 272-050
Local support:
Dj Nairi
Dj Miar
Dj Sasha Markow
Dj Callypso
В пятницу и субботу на малом танцполе R&B music! У нас много нового и интересного!
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Где и когда?
Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 133, тел. 8 (4242) 272050
1 сентября, пятница
22:00
2 сентября, суббота
22:00
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