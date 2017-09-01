M.Hustler - диджей и продюсер из нашей Столицы. Тот, кто в марте прошлого года устроил Жаришку на Главном Танцполе Острова!





Стиль, драйв, энергетика - это то, чем цепляет M.Hustler!

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Local support:

Dj Nairi

Dj Miar

Dj Sasha Markow

Dj Callypso



В пятницу и субботу на малом танцполе R&B music! У нас много нового и интересного!



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