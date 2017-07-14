FRUITY MIX
Лето – всеми любимое время года: жаркие дни, волнующие ночи, особая раскованность в жестах и движениях.
Ночной клуб Duke посвящает эту летнюю пятничную ночь всем самым красивым, прекрасным и сексуальным девушкам!
Вы будете блистать на танцполе, танцевать, не жалея шпилек, и получать море удовольствия от горячительных напитков и отдыха в любимом клубе.
Веселая дружеская атмосфера, отдых, общение, новые знакомства, множество позитивных эмоций и хорошего настроения вам гарантируются!
Не спим, тусим в #DukeClub:
DJ Baikov / DJ Happy – K / DJ Pasha Zorin / MC Bulatov
Sexy - Go-Go - show!
#DukeAfterParty – K2 PROJECT: DJ Gino & DJ Lee
Именинникам (в этот день по паспорту) - VIP-позиция в подарок!
Сюрпризы и подарки от "Мега Палас Отеля".
FC 21 + / DC
Вход всем всю ночь: 500 рублей
Девушкам до 00:00 – бесплатно
After – party с 04:00 бесплатно
Подробная информация и резерв столов: 450 – 525 / 286-286
vk.com/dukenightclub
instagram.com/duke_night_club/
Южно-Сахалинск, ул. Детская, 4, тел. 8 (4242) 286286, 450525