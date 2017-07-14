афиша
афиша
Регистрация
FRUITY MIX

FRUITY MIX

Лето – всеми любимое время года: жаркие дни, волнующие ночи, особая раскованность в жестах и движениях.



Ночной клуб Duke посвящает эту летнюю пятничную ночь всем самым красивым, прекрасным и сексуальным девушкам!

Вы будете блистать на танцполе, танцевать, не жалея шпилек, и получать море удовольствия от горячительных напитков и отдыха в любимом клубе.

Веселая дружеская атмосфера, отдых, общение, новые знакомства, множество позитивных эмоций и хорошего настроения вам гарантируются!

Не спим, тусим в #DukeClub:

DJ Baikov / DJ Happy – K / DJ Pasha Zorin / MC Bulatov
Sexy - Go-Go - show!
#DukeAfterParty – K2 PROJECT: DJ Gino & DJ Lee

Именинникам (в этот день по паспорту) - VIP-позиция в подарок!
Сюрпризы и подарки от "Мега Палас Отеля".

FC 21 + / DC
Вход всем всю ночь: 500 рублей
Девушкам до 00:00 – бесплатно
After – party с 04:00 бесплатно
Подробная информация и резерв столов: 450 – 525 / 286-286

vk.com/dukenightclub
instagram.com/duke_night_club/

Где и когда?
DUKE, ночной клуб

Южно-Сахалинск, ул. Детская, 4, тел. 8 (4242) 286286, 450525

14 июля, пятница
22:00
 В календарь
 В календарь
+1
Популярное на ASTV
DJ Alex Milano / Moscow
DJ Alex Milano / Moscow
Июльские Заплывы
Июльские Заплывы
Fresh
Fresh
Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru