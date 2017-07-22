Fashion Night

Лето – всеми любимое время года: жаркие дни, волнующие ночи, особая раскованность в жестах и движениях.

Эта субботняя ночь будет самой модной и красивой!

Будем радовать Вас новинками причёсок и make-up от салона красоты «Сах.АРТ» и самыми красивыми вещами от магазины модной одежды «Базар»

Не спим, тусим в #DukeClub:

· Special guest – DJ Danny Art

· DJ Happy – K / DJ Pasha Zorin / MC Bulatov

· Sexy - Go-Go - show!

· #DukeAfterParty – K2 PROJECT: DJ Gino & DJ Lee

· Happy Hours: 2 коктейля по цене 1

· Именинникам (в этот день по паспорту) - VIP-позиция в подарок!

· Розыгрыш подарочных сертификатов

· Сюрпризы и подарки от «Мега Палас Отеля»

FC 21 + / DC

Вход всем всю ночь: 500 рублей / Девушкам до 00:00 – бесплатно

After – party с 04:00 бесплатно

Подробная информация и резерв столов: 450 – 525 / 286-286

https://vk.com/dukenightclub https://www.instagram.com/duke_night_club/