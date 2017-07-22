Fashion Night
Лето – всеми любимое время года: жаркие дни, волнующие ночи, особая раскованность в жестах и движениях.
Эта субботняя ночь будет самой модной и красивой!
Будем радовать Вас новинками причёсок и make-up от салона красоты «Сах.АРТ» и самыми красивыми вещами от магазины модной одежды «Базар»
Не спим, тусим в #DukeClub:
· Special guest – DJ Danny Art
· DJ Happy – K / DJ Pasha Zorin / MC Bulatov
· Sexy - Go-Go - show!
· #DukeAfterParty – K2 PROJECT: DJ Gino & DJ Lee
· Happy Hours: 2 коктейля по цене 1
· Именинникам (в этот день по паспорту) - VIP-позиция в подарок!
· Розыгрыш подарочных сертификатов
· Сюрпризы и подарки от «Мега Палас Отеля»
FC 21 + / DC
Вход всем всю ночь: 500 рублей / Девушкам до 00:00 – бесплатно
After – party с 04:00 бесплатно
Подробная информация и резерв столов: 450 – 525 / 286-286
https://vk.com/dukenightclub https://www.instagram.com/duke_night_club/
Южно-Сахалинск, ул. Детская, 4, тел. 8 (4242) 286286, 450525