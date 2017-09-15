EVOLUTIONDUKE/ Sweet&Sexy

Уже целую эпоху мы работаем для Вас! И останавливаться не собираемся! Развиваемся вместе с Вами!

Каждую ночь самые жаркие танцы, самые лучшие хиты, самая яркая атмосфера, только новые знакомства и только позитивное настроение!

Sweet&Sexy - девиз этой осени в #DukeClub:

· Пятница: DJHappy – K / DJ Danny Art / DJPashaZorin / MCBulatov

· Суббота: DJ Baikov / DJ Happy – K / DJ Pasha Zorin / MC Bulatov

· Sexy - Go-Go - show!

· #DukeAfterParty – K2 PROJECT: DJ Gino & DJ Lee

· HappyHours: 2 коктейля по цене 1

· Именинникам (в этот день по паспорту) - VIP-позиция в подарок!

· Сюрпризы и подарки от «Мега Палас Отеля»

FC 21 + / DC

Вход всем всю ночь: 500 рублей / After – party с 04:00 бесплатно

Подробная информация и резерв столов: 450 – 525 / 286-286

https://vk.com/dukenightclub

https://www.instagram.com/duke_night_club/