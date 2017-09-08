EVOLUTION DUKE / Ladies Night
Уже завтра ночному клубу «DUKE» исполняется 11 лет!
Целую эпоху мы работаем для Вас! И останавливаться не собираемся!
Развиваемся вместе с Вами!
Эту осеннюю пятничную ночь мы посвящаем всем самым красивым, прекрасным и сексуальным девушкам!!!
Вы будете блистать на танцполе, танцевать, не жалея шпилек, и получать море удовольствия от горячительных напитков, ароматных кальянов и отдыха в любимом клубе.
Sweet&Sexy - девиз этой осени в #DukeClub:
· DJ Baikov / DJ Happy – K / DJ Pasha Zorin / MC Bulatov
· Sexy - Go-Go - show!
· #DukeAfterParty – K2 PROJECT: DJ Gino & DJ Lee
· HappyHours: 2 коктейля по цене 1
· Именинникам (в этот день по паспорту) - VIP-позиция в подарок!
· Сюрпризы и подарки от «Мега Палас Отеля»
FC 21 + / DC
Вход всем всю ночь: 500 рублей / After – party с 04:00 бесплатно
Подробная информация и резерв столов: 450 – 525 / 286-286
Южно-Сахалинск, ул. Детская, 4, тел. 8 (4242) 286286, 450525