EVOLUTION DUKE / Happy Birthday, MC Bulatov!
Целую эпоху мы работаем для Вас! И останавливаться не собираемся!Развиваемся вместе с Вами!
Каждую ночь самые жаркие танцы, самые лучшие хиты, самая яркая атмосфера, только новые знакомства и только позитивное настроение!
Сегодня мы поздравляем нашего незаменимого и неповторимого, поющего и танцующего ведущего MC Bulatov с Днём Рождения!
Самая яркая и стильная вечеринка этой осени!
Не стесняемся и приходим с подарками!
Sweet & Sexy - девиз этой осени в #DukeClub:
· DJ Happy – K / DJ Code Panda / DJ Pasha Zorin / MC Bulatov
· Sexy - Go-Go - show!
· #DukeAfterParty – K2 PROJECT: DJ Gino & DJ Lee
· Happy Hours: 2 коктейля по цене 1
· Именинникам (в этот день по паспорту) - VIP-позиция в подарок!
· Сюрпризы и подарки от «Мега Палас Отеля»
FC 21 + / DC
Вход всем всю ночь: 500 рублей / After – party с 04:00 бесплатно
Подробная информация и резерв столов: 450 – 525 / 286-286
https://www.instagram.com/duke_night_club/
Южно-Сахалинск, ул. Детская, 4, тел. 8 (4242) 286286, 450525