афиша
афиша
Регистрация
DJ Pasha Lee

DJ Pasha Lee

Две ночи безудержного веселья и счастья, где царит атмосфера добра и танцевального позитива в стиле Black Cupro! 29 и 30 сентября на сцене Главного Танцпола Острова человек, обладающий бешенной энергетикой и музыкальной харизмой, наш вечный любимчик- единственный и неповторимый маэстро DJ Pasha Lee.



Вам стало интересно? Звони 272-050

Именинникам позиция в подарок (по предъявлению паспорта).

Local support:
Dj Miar
Dj Sasha Markow
Dj Callypso
Dj Nairi

В пятницу и субботу на малом танцполе R&B music! У нас много нового и интересного!

#LoonaClub #ГлавныйТанцполОстрова #ТерриторияВашегоМузыкальногоНастроения #ЛунаРадио105,5FM #ЛунавЭфире #ЛунаЛюбитТебя#Сахалин

Где и когда?
Loona, ночной клуб

Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 133, тел. 8 (4242) 272050

29 сентября, пятница
22:00
 В календарь
 В календарь
30 сентября, суббота
22:00
 В календарь
 В календарь
+1
Популярное на ASTV
EVOLUTIONDUKE/ РЕТРО – ДИСКОТЕКА
EVOLUTIONDUKE/ РЕТРО – ДИСКОТЕКА
Ретроспектива
Ретроспектива
Танцы
Танцы
Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru