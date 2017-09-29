Две ночи безудержного веселья и счастья, где царит атмосфера добра и танцевального позитива в стиле Black Cupro! 29 и 30 сентября на сцене Главного Танцпола Острова человек, обладающий бешенной энергетикой и музыкальной харизмой, наш вечный любимчик- единственный и неповторимый маэстро DJ Pasha Lee.





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Именинникам позиция в подарок (по предъявлению паспорта).



Local support:

Dj Miar

Dj Sasha Markow

Dj Callypso

Dj Nairi



В пятницу и субботу на малом танцполе R&B music! У нас много нового и интересного!



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