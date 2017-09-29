DJ Pasha Lee
Две ночи безудержного веселья и счастья, где царит атмосфера добра и танцевального позитива в стиле Black Cupro! 29 и 30 сентября на сцене Главного Танцпола Острова человек, обладающий бешенной энергетикой и музыкальной харизмой, наш вечный любимчик- единственный и неповторимый маэстро DJ Pasha Lee.
Вам стало интересно? Звони 272-050
Именинникам позиция в подарок (по предъявлению паспорта).
Local support:
Dj Miar
Dj Sasha Markow
Dj Callypso
Dj Nairi
В пятницу и субботу на малом танцполе R&B music! У нас много нового и интересного!
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Где и когда?
Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 133, тел. 8 (4242) 272050
29 сентября, пятница
22:00
30 сентября, суббота
22:00
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