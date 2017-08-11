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DJ Misha Klein / Luxury Music

DJ Misha Klein / Luxury Music

Мы продолжаем знакомить Вас с самыми лучшими диджеями и музыкантами нашей страны.

В самые жаркие выходные этого лета  - специальный гость  - фаворит российской deep&house платформы, MishaKlein - DJ #1 по версии Авторитетного музыкального портала bananastreet.ru

Один из самых активно гастролирующих ди-джеев России в модном и актуальном формате NuDisco, DeepHouse, IndieDance.

Более полусотни ремиксов, а также совместные работы с NoHopes, IvanSpell уже давно попали в плейлисты самых требовательных меломанов планеты, а подкаст "MishaKlein - Deep" не покидает топ-чартыiTunes.

Эксклюзивный резидент популярного российского букинг-агентства «LMusic» и одного из лучших afterparty Москвы -  «PurPur».С 2016 года резидент BuddhaBarMoscow.
 

MISHA KLEIN -  это настоящий фурор наших дней в стезе электронных музыкантов отечественной клубной сцены!

Не спим, тусим в #DukeClub:

·        DJHappy – K/  DJPashaZorin /  MCBulatov

·        Sexy - Go-Go - show!

·        #DukeAfterParty – K2 PROJECT:  DJ Gino & DJ Lee

·        HappyHours: 2 коктейля по цене 1

·        Именинникам (в этот день по паспорту)  - VIP-позиция в подарок!

·        Сюрпризы и подарки от «Мега Палас Отеля»

FC  21 +  /DC

Вход всем всю ночь: 500 рублей / After – party с 04:00 бесплатно

С браслетами вечеринки «ViVi La’Cosmo»всю ночь всем бесплатно !

Подробная информация и резерв  столов: 450 – 525 / 286-286

https://vk.com/dukenightclub

https://www.instagram.com/duke_night_club/

Где и когда?
DUKE, ночной клуб

Южно-Сахалинск, ул. Детская, 4, тел. 8 (4242) 286286, 450525

11 августа, пятница
22:00
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12 августа, суббота
22:00
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