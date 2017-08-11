DJ Misha Klein / Luxury Music

Мы продолжаем знакомить Вас с самыми лучшими диджеями и музыкантами нашей страны.

В самые жаркие выходные этого лета - специальный гость - фаворит российской deep&house платформы, MishaKlein - DJ #1 по версии Авторитетного музыкального портала bananastreet.ru

Один из самых активно гастролирующих ди-джеев России в модном и актуальном формате NuDisco, DeepHouse, IndieDance.

Более полусотни ремиксов, а также совместные работы с NoHopes, IvanSpell уже давно попали в плейлисты самых требовательных меломанов планеты, а подкаст "MishaKlein - Deep" не покидает топ-чартыiTunes.

Эксклюзивный резидент популярного российского букинг-агентства «LMusic» и одного из лучших afterparty Москвы - «PurPur».С 2016 года резидент BuddhaBarMoscow.



MISHA KLEIN - это настоящий фурор наших дней в стезе электронных музыкантов отечественной клубной сцены!

Не спим, тусим в #DukeClub:

· DJHappy – K/ DJPashaZorin / MCBulatov

· Sexy - Go-Go - show!

· #DukeAfterParty – K2 PROJECT: DJ Gino & DJ Lee

· HappyHours: 2 коктейля по цене 1

· Именинникам (в этот день по паспорту) - VIP-позиция в подарок!

· Сюрпризы и подарки от «Мега Палас Отеля»

FC 21 + /DC

Вход всем всю ночь: 500 рублей / After – party с 04:00 бесплатно

С браслетами вечеринки «ViVi La’Cosmo»всю ночь всем бесплатно !

Подробная информация и резерв столов: 450 – 525 / 286-286

https://vk.com/dukenightclub

https://www.instagram.com/duke_night_club/