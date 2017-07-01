DJ Ivan Spell / Spb
Дорогие друзья, продолжаем знакомить Вас с самыми лучшими диджеями и музыкантами нашей страны.
В эту субботу для Вас будет играть Ivan Spell – диджей, продюсер, ремиксер, музыкант из Санкт-Петербурга. Автор главного хита года - ремикса на Imany – «You Will Never Know», ставшего лучшим треком 2014 года по версии Радио Рекорд и DFM, и попавшем на 2-ю строчку итогового чарта Europa Plus.
45 недель в суперчарте Радио Рекорд,из них 7 подряд на первом месте! С 2015-го ведет радио-шоу «#SPELLWASHERE» в федеральном вещании крупнейшего танцевального радио страны – DFM.
Резидент лучшего танцевального клуба Петербурга – Estrada, лучшего afterparty клуба Петербурга – Kvadrat Afterparty и столичного – Pur Pur Afterparty. 1-е место в ТОП-100 музыкантов по версии PROMODJ.
2013-2015 Резидент международной сети Buddha Bar.
Участник мирового фестиваля электронной музыки Global Gathering Russia 2009.
Не спим, тусим в ночном клубе «Duke»:
· DJ Baikov / DJ Happy – K / DJ Pasha Zorin / MC Bulatov
· Sexy - Go-Go - show!
· #DukeAfterParty – K2 PROJECT: DJ Gino & DJ Lee
· Happy Hours: 2 коктейля по цене 1
· Именинникам (в этот день по паспорту) - VIP-позиция в подарок!
· Сюрпризы и подарки от «Мега Палас Отеля»
FC 21 + / DC
Вход всем всю ночь: 500 рублей
After – party с 04:00 бесплатно
Подробная информация и резерв столов: 450 – 525 / 286-286
https://vk.com/dukenightclub https://www.instagram.com/duke_night_club/
Южно-Сахалинск, ул. Детская, 4, тел. 8 (4242) 286286, 450525