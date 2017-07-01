афиша
афиша
Регистрация
DJ Ivan Spell / Spb

DJ Ivan Spell / Spb

Дорогие друзья, продолжаем знакомить Вас с самыми лучшими диджеями и музыкантами нашей страны.

В эту субботу для Вас будет играть Ivan Spell – диджей, продюсер, ремиксер, музыкант из Санкт-Петербурга. Автор главного хита года - ремикса на Imany – «You Will Never Know», ставшего лучшим треком 2014 года по версии Радио Рекорд и DFM, и попавшем на 2-ю строчку итогового чарта Europa Plus.

45 недель в суперчарте Радио Рекорд,из них 7 подряд на первом месте! С 2015-го ведет радио-шоу «#SPELLWASHERE» в федеральном вещании крупнейшего танцевального радио страны – DFM.

Резидент лучшего танцевального клуба Петербурга – Estrada, лучшего afterparty клуба Петербурга – Kvadrat Afterparty и столичного – Pur Pur Afterparty. 1-е место в ТОП-100 музыкантов по версии PROMODJ.

2013-2015 Резидент международной сети Buddha Bar.

Участник мирового фестиваля электронной музыки Global Gathering Russia 2009.

Не спим, тусим в ночном клубе «Duke»:

· DJ Baikov / DJ Happy – K / DJ Pasha Zorin / MC Bulatov

· Sexy - Go-Go - show!

· #DukeAfterParty – K2 PROJECT: DJ Gino & DJ Lee

· Happy Hours: 2 коктейля по цене 1

· Именинникам (в этот день по паспорту) - VIP-позиция в подарок!

· Сюрпризы и подарки от «Мега Палас Отеля»

FC 21 + / DC

Вход всем всю ночь: 500 рублей

After – party с 04:00 бесплатно

Подробная информация и резерв столов: 450 – 525 / 286-286

https://vk.com/dukenightclub https://www.instagram.com/duke_night_club/

Где и когда?
DUKE, ночной клуб

Южно-Сахалинск, ул. Детская, 4, тел. 8 (4242) 286286, 450525

1 июля, суббота
22:00
 В календарь
 В календарь
+1
Популярное на ASTV
50 первых поцелуев
50 первых поцелуев
Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru