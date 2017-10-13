Dance, dance, dance
Традиционная танцевальная вечеринка в баре "Нон-Стоп" по все той же традиции проходит непринужденно, крайне весело и эмоционально! Приходите, убедитесь!
Танцевальная вечеринка в лучших барных традициях! Отдыхаем, веселимся, дождика не боимся!
Знакомая дружественная атмосфера, музыка на всякий вкус и цвет, студеные коктейли и обжигающие напитки - все это в одном порыве "Танцев"!
То, что не многим удается, "Нон-Стоп" делает умело и весело!
Начало: 21.00
Dj's: Tima Turok, Milks.
Вход: свободный
Где и когда?
Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 326, (напротив ТЦ "Карусель"), тел. 8 (4242) 222444
13 октября, пятница
21:00
14 октября, суббота
21:00
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