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Dance, dance, dance

Dance, dance, dance

Традиционная танцевальная вечеринка в баре "Нон-Стоп" по все той же традиции проходит непринужденно, крайне весело и эмоционально! Приходите, убедитесь!

                   

Танцевальная вечеринка в лучших барных традициях! Отдыхаем, веселимся, дождика не боимся!

Знакомая дружественная атмосфера, музыка на всякий вкус и цвет, студеные коктейли и обжигающие напитки - все это в одном порыве "Танцев"!

То, что не многим удается, "Нон-Стоп" делает умело и весело!

Начало: 21.00

Dj's: Tima Turok, Milks.

Вход: свободный

Где и когда?
Non-Stop, арт-бар

Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 326, (напротив ТЦ "Карусель"), тел. 8 (4242) 222444

13 октября, пятница
21:00
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14 октября, суббота
21:00
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