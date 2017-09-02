CтрекоZа летит в RIDER bar
2 сентября: CтрекоZа летит в RIDER bar
Чай с лимоном или коктейль с лаймом в RIDER bar!
Встречаем осень, провожаем лето. Начало осени навевает необычную желто-оранжевую философию. Пахнет теплым чаем с лимоном и немного грустно. Развеем осеннюю меланхолию теплой встречей!
Выражать осень в музыкальных звуках для вас будут Женя Тодика и dj The Pro.
Женька споет свои любимые песни, а Паша сведет свои любимые треки на виниловых пластинках.
Танцуют все!
Гостиничный комплексс "Турист", цокольный этаж ресторана "Шафран", ул. Сахалинская, 2
Открыты: 19:00-03:00
Начало программы: 22:30.
Свободный вход
Где и когда?
Южно-Сахалинск, ул. Чехова, 37 (внутренний двор, вывеска БАР), тел. 28 39 47
2 сентября, суббота
22:30
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