2 сентября: CтрекоZа летит в RIDER bar



Чай с лимоном или коктейль с лаймом в RIDER bar!





Встречаем осень, провожаем лето. Начало осени навевает необычную желто-оранжевую философию. Пахнет теплым чаем с лимоном и немного грустно. Развеем осеннюю меланхолию теплой встречей!

Выражать осень в музыкальных звуках для вас будут Женя Тодика и dj The Pro.

Женька споет свои любимые песни, а Паша сведет свои любимые треки на виниловых пластинках.

Танцуют все!



Гостиничный комплексс "Турист", цокольный этаж ресторана "Шафран", ул. Сахалинская, 2

Открыты: 19:00-03:00

Начало программы: 22:30.



Свободный вход



