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CтрекоZа летит в RIDER bar

CтрекоZа летит в RIDER bar

2 сентября: CтрекоZа летит в RIDER bar

Чай с лимоном или коктейль с лаймом в RIDER bar! 



Встречаем осень, провожаем лето. Начало осени навевает необычную желто-оранжевую философию. Пахнет теплым чаем с лимоном и немного грустно. Развеем осеннюю меланхолию теплой встречей! 
Выражать осень в музыкальных звуках для вас будут Женя Тодика и dj The Pro. 
Женька споет свои любимые песни, а Паша сведет свои любимые треки на виниловых пластинках.

Танцуют все! 

Гостиничный комплексс "Турист", цокольный этаж ресторана "Шафран", ул. Сахалинская, 2

Открыты: 19:00-03:00 

Начало программы: 22:30. 

Свободный вход

 

Где и когда?
СтрекоZа

Южно-Сахалинск, ул. Чехова, 37 (внутренний двор, вывеска БАР), тел. 28 39 47

2 сентября, суббота
22:30
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