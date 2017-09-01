Baby'e Leto
Закончилось календарное лето. В воздухе запахло осенью. Но мы-то знаем, что впереди еще одно маленькое лето - бабье.
А ведь удачное было лето, не правда ли, друзья? И дождей было немного, и солнечных дней - достаточно. Отдохнули, насытились ультрафиолетом, наелись витаминов. Море эмоций, масса впечатлений! И пусть сентябрь раскрасил улицы первоклассниками с цветами и бантами, мы-то знаем...впереди еще одно маленькое лето. А значит, можно еще погулять. В баре.
Увидимся!
Начало: 21.00
Dj's: Tima Turok, Milks.
Вход: свободный
Где и когда?
Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 326, (напротив ТЦ "Карусель"), тел. 8 (4242) 222444
1 сентября, пятница
21:00
2 сентября, суббота
21:00
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