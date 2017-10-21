Я люблю вас, Ромашка (5+)
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Автор
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Сергей Козлов
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Возраст
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5+
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Продолжительность
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25 минут
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Режиссер-постановщик
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Заслуженный работник культуры Сахалинской области Антонина Добролюбова
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Художник-постановщик
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Наталья Белявская
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Автор музыки
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Сергей Омшенецкий
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Год премьеры
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2014
Мало кто знает сказки Сергея Козлова, но все видели мультфильм «Ёжик в тумане» Сергей Григорьевич автор книги и сценария к мультфильму «Ёжик в тумане» и других замечательных сказок. В них много совсем недетской мудрости.
Мы представляем трогательную историю о прекрасной Ромашке, которая мечтала научиться летать, чтобы увидеть чудесный мир вокруг, и добродушном Ёжике, влюбленном в Ромашку. Её друзья Ёжик, Кузнечик и Медвежонок хотели, чтобы и все другие любовались нежным цветочком, радовались и оберегали его. Но этому помешал Лось…
Наши маленькие зрители будут искренне сопереживать героям спектакля.
Спектакль по мотивам сказок Сергея Козлова.
Стоимость билета: 250 руб.
Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 28а, тел. 8 (4242) 458060, 458070, 458051