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Я люблю вас, Ромашка (5+)

Я люблю вас, Ромашка (5+)

Автор

Сергей Козлов

Возраст

5+

Продолжительность

25 минут

Режиссер-постановщик

Заслуженный работник культуры Сахалинской области Антонина Добролюбова

Художник-постановщик

Наталья Белявская

Автор музыки

Сергей Омшенецкий

Год премьеры

2014

Мало кто знает сказки Сергея Козлова, но все видели мультфильм «Ёжик в тумане» Сергей Григорьевич автор книги и сценария к мультфильму «Ёжик в тумане» и других замечательных сказок. В них много совсем недетской мудрости.

Мы представляем трогательную историю о прекрасной Ромашке, которая мечтала научиться летать, чтобы увидеть чудесный мир вокруг, и добродушном Ёжике, влюбленном в Ромашку. Её друзья Ёжик, Кузнечик и Медвежонок хотели, чтобы и все другие любовались нежным цветочком, радовались и оберегали его. Но этому помешал Лось…

Наши маленькие зрители будут искренне сопереживать героям спектакля.

Спектакль по мотивам сказок Сергея Козлова.

Стоимость билета: 250 руб.

Где и когда?
Сахалинский Театр Кукол

Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 28а, тел. 8 (4242) 458060, 458070, 458051

21 октября, суббота
13:00
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21 октября, суббота
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22 октября, воскресенье
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22 октября, воскресенье
11:00
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