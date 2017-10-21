Я люблю вас, Ромашка (5+)

Автор Сергей Козлов Возраст 5+ Продолжительность 25 минут Режиссер-постановщик Заслуженный работник культуры Сахалинской области Антонина Добролюбова Художник-постановщик Наталья Белявская Автор музыки Сергей Омшенецкий Год премьеры 2014

Мало кто знает сказки Сергея Козлова, но все видели мультфильм «Ёжик в тумане» Сергей Григорьевич автор книги и сценария к мультфильму «Ёжик в тумане» и других замечательных сказок. В них много совсем недетской мудрости.

Мы представляем трогательную историю о прекрасной Ромашке, которая мечтала научиться летать, чтобы увидеть чудесный мир вокруг, и добродушном Ёжике, влюбленном в Ромашку. Её друзья Ёжик, Кузнечик и Медвежонок хотели, чтобы и все другие любовались нежным цветочком, радовались и оберегали его. Но этому помешал Лось…

Наши маленькие зрители будут искренне сопереживать героям спектакля.

Спектакль по мотивам сказок Сергея Козлова.

Стоимость билета: 250 руб.