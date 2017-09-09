Впервые на Сахалине состоится комедийное представление жанра «Ракуго» или театр одного актера. Для этого генеральное консульство Японии в Южно-Сахалинске специально пригласило на остров мастера комедии из страны Восходящего солнца г-на КАЦУРА Утазо.

Выступление будет сопровождаться русскими субтитрами на экране.

История «Ракуго» известна уже около 400 лет. Обычно этот жанр называют искусством комического устного рассказа, потому что большая часть миниатюр – это сатирические рассказы с комической развязкой оти (буквально «падение»). Популярность этого жанра сегодня так же велика, как и много лет назад.

Выступление пройдет 9 и 10 сентября с 14:00 до 15:30 в конференц-зале Сахалинской областной библиотеки.

Вход свободный.

Телефоны для справок: 45-25-47 (Сахалинская областная универсальная научная библиотека) 72-55-30, 72-60-55 (Генеральное консульство Японии в г. Южно-Сахалинске)