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Ракуго

Ракуго

Впервые на Сахалине состоится комедийное представление жанра «Ракуго» или театр одного актера. Для этого генеральное консульство Японии в Южно-Сахалинске специально пригласило на остров мастера комедии из страны Восходящего солнца г-на КАЦУРА Утазо.

Выступление будет сопровождаться русскими субтитрами на экране.

История «Ракуго» известна уже около 400 лет. Обычно этот жанр называют искусством комического устного рассказа, потому что большая часть миниатюр – это сатирические рассказы с комической развязкой оти (буквально «падение»). Популярность этого жанра сегодня так же велика, как и много лет назад.

Выступление пройдет 9 и 10 сентября с 14:00 до 15:30 в конференц-зале Сахалинской областной библиотеки.

Вход свободный. 

Телефоны для справок:

45-25-47 (Сахалинская областная универсальная научная библиотека)

72-55-30, 72-60-55 (Генеральное консульство Японии в г. Южно-Сахалинске)

 

 
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Где и когда?
Сахалинская областная универсальная научная библиотека

Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, д. 78, тел. (4242) 45-25-25, 45-25-27, 45-25-55

9 сентября, суббота
14:00
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10 сентября, воскресенье
14:00
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