Ракуго
Впервые на Сахалине состоится комедийное представление жанра «Ракуго» или театр одного актера. Для этого генеральное консульство Японии в Южно-Сахалинске специально пригласило на остров мастера комедии из страны Восходящего солнца г-на КАЦУРА Утазо.
Выступление будет сопровождаться русскими субтитрами на экране.
История «Ракуго» известна уже около 400 лет. Обычно этот жанр называют искусством комического устного рассказа, потому что большая часть миниатюр – это сатирические рассказы с комической развязкой оти (буквально «падение»). Популярность этого жанра сегодня так же велика, как и много лет назад.
Выступление пройдет 9 и 10 сентября с 14:00 до 15:30 в конференц-зале Сахалинской областной библиотеки.
Вход свободный.
Телефоны для справок:
45-25-47 (Сахалинская областная универсальная научная библиотека)
72-55-30, 72-60-55 (Генеральное консульство Японии в г. Южно-Сахалинске)
Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, д. 78, тел. (4242) 45-25-25, 45-25-27, 45-25-55