+1
Постановка: Евгения Гришковца
Режиссер: Евгений Гришковец
В ролях: Евгений Гришковец
Двухчасовой монолог об экзистенциальном кризисе, свалившемся на мужчину среднего возраста. Герой размышляет о приземленных вопросах, которые оставляют его в недоумении: он – лишь "+1" в этом мире, есть ещё семь миллиардов, и он – только маленькая крупица, незначительный миллиграмм, но в то же время, особенный, отличный ото всех остальных.
Где и когда?
Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 35, тел. 8 (4242) 425262
28 августа, понедельник
23:55
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