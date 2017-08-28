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+1

Постановка: Евгения Гришковца
Режиссер: Евгений Гришковец
В ролях: Евгений Гришковец

Двухчасовой монолог об экзистенциальном кризисе, свалившемся на мужчину среднего возраста. Герой размышляет о приземленных вопросах, которые оставляют его в недоумении: он – лишь "+1" в этом мире, есть ещё семь миллиардов, и он – только маленькая крупица, незначительный миллиграмм, но в то же время, особенный, отличный ото всех остальных.

Где и когда?
Сахалинский международный театральный центр им. А.П. Чехова

Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 35, тел. 8 (4242) 425262

28 августа, понедельник
23:55
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