Постановка: Евгения Гришковца

Режиссер: Евгений Гришковец

В ролях: Евгений Гришковец

Двухчасовой монолог об экзистенциальном кризисе, свалившемся на мужчину среднего возраста. Герой размышляет о приземленных вопросах, которые оставляют его в недоумении: он – лишь "+1" в этом мире, есть ещё семь миллиардов, и он – только маленькая крупица, незначительный миллиграмм, но в то же время, особенный, отличный ото всех остальных.