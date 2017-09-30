К 70-летию Сахалинской филармонии!

В Южно?Сахалинск приедет восхитительный квартет виртуозов из Москвы. Четверка музыкантов — Алексей Завгородный и Павел Цветков (скрипки), Андрей Чапоров (альт) и Григорий Горячев (виолончель) — уведут зрителей в свой мир, с которым не захочется прощаться. К которому нужно и важно возвращаться, прикасаться, посидеть рядом, увидеть, услышать, почувствовать. Там можно: смеяться, танцевать, кувыркаться, кататься на роликах, прыгать, стоять на голове и при этом точно следовать музыкальной партитуре. Кто умеет танцевать и играть на скрипке? Попробуйте это сделать одновременно. Получилось? Не расстраивайтесь, у этих парней тоже получилось не сразу.

«MoscowBoys» — классический струнный квартет, ставящий устойчивые представления о классике под большой вопрос. Почему обязательно нужно играть музыку, чинно усевшись на стуле? Почему в одной композиции не может встретиться Чайковский с Тимберлейком? Если так, как они, владеть инструментом, хореографией, акробатикой, мастерством пантомимы, актерской игрой, то «невозможное возможно»

«MoscowBoys» — это второй спектакль квартета. История, придуманная и рассказанная режиссёром, хореографом Игорем Оршуляком. После трогательного и отчаянно дерзкого «Тапёр?шоу» на сцену уверенно и смело выходят «MoscowBoys» Новый жанр музыкального театра, придуманный продюсером Эльшаном Мамедовым, удивил московскую публику три года назад. Как всегда, сложно поверить, что здесь и сейчас — в наше время на нашей сцене, — совершается открытие, запускается проект, аналогов которому в мире нет.



Спектакль новый — тема вечная! Конечно, любовь! Что же ещё. Любовь к жизни, любовь к музыке, любовь к свободе.

Свобода как принцип полноты и радости жизни.

Зачем это нам — зрителям? Именно за тем, чтобы знать и видеть, что здесь и сейчас живут и играют в эту жизнь такие парни. И когда постучится мысль на тему «невозможно» уверенно сказать себе: «Всё возможно — я видел, слышал, чувствовал!» И это так.»