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Лесная история (3+)

Лесная история (3+)

На сцене Дома культуры своё творчество представят участники детской театральной студии «Восторг». Первая постановка по мотивам русской народной сказке  «Лиса и Заяц» предстанет перед вами в новой современной музыкальной обработке.

Яркие костюмы, новые персонажи, неожиданный финал старой сказки на новый лад не оставят вас равнодушными.

Будем рады видеть Вас 29.07.2017 в Городском Доме культуры.

Вход свободный.

МБУ ГДК «Родина» по адресу проспект Мира,83

Справки по телефону: 89025706355

 Электронный адрес :  dkrodina@yandex.ru

Где и когда?
Родина, дом культуры

Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 83, тел. 8 (4242) 728487, 728495

29 июля, суббота
13:00
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