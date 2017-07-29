Лесная история (3+)

На сцене Дома культуры своё творчество представят участники детской театральной студии «Восторг». Первая постановка по мотивам русской народной сказке «Лиса и Заяц» предстанет перед вами в новой современной музыкальной обработке.

Яркие костюмы, новые персонажи, неожиданный финал старой сказки на новый лад не оставят вас равнодушными.

Будем рады видеть Вас 29.07.2017 в Городском Доме культуры.

Вход свободный.

МБУ ГДК «Родина» по адресу проспект Мира,83

Справки по телефону: 89025706355

Электронный адрес : dkrodina@yandex.ru