Лесная история (3+)
На сцене Дома культуры своё творчество представят участники детской театральной студии «Восторг». Первая постановка по мотивам русской народной сказке «Лиса и Заяц» предстанет перед вами в новой современной музыкальной обработке.
Яркие костюмы, новые персонажи, неожиданный финал старой сказки на новый лад не оставят вас равнодушными.
Будем рады видеть Вас 29.07.2017 в Городском Доме культуры.
Вход свободный.
МБУ ГДК «Родина» по адресу проспект Мира,83
Справки по телефону: 89025706355
Электронный адрес : dkrodina@yandex.ru
Где и когда?
Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 83, тел. 8 (4242) 728487, 728495
29 июля, суббота
13:00
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