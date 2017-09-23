Кот в сапогах (5+)

Автор Николай Шувалов Возраст 5+ Продолжительность 30/30 минут Режиссер-постановщик Заслуженный работник культуры Сахалинской области Антонина Добролюбова Художник-постановщик Наталья Белявская Автор музыки Сергей Омшенецкий Хореограф Ольга Д.-Сергиенко Год премьеры 2014

Популярная волшебная сказка Шарля Перро о неунывающем Коте, который решил помочь своему разорившемуся хозяину Жаку обрести дом, любовь и счастье.

Стоимость билета: 350 руб.