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Кот в сапогах (5+)

Кот в сапогах (5+)

Автор

Николай Шувалов

Возраст

5+

Продолжительность

30/30 минут

Режиссер-постановщик

Заслуженный работник культуры Сахалинской области Антонина Добролюбова

Художник-постановщик

Наталья Белявская

Автор музыки

Сергей Омшенецкий

Хореограф

Ольга Д.-Сергиенко

Год премьеры

2014

Популярная волшебная сказка Шарля Перро о неунывающем Коте, который решил помочь своему разорившемуся хозяину Жаку обрести дом, любовь и счастье.

Стоимость билета: 350 руб.

Где и когда?
Сахалинский Театр Кукол

Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 28а, тел. 8 (4242) 458060, 458070, 458051

23 сентября, суббота
14:00
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23 сентября, суббота
11:00
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24 сентября, воскресенье
14:00
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24 сентября, воскресенье
11:00
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