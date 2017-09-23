Кот в сапогах (5+)
|
Автор
|
Николай Шувалов
|
Возраст
|
5+
|
Продолжительность
|
30/30 минут
|
Режиссер-постановщик
|
Заслуженный работник культуры Сахалинской области Антонина Добролюбова
|
Художник-постановщик
|
Наталья Белявская
|
Автор музыки
|
Сергей Омшенецкий
|
Хореограф
|
Ольга Д.-Сергиенко
|
Год премьеры
|
2014
Популярная волшебная сказка Шарля Перро о неунывающем Коте, который решил помочь своему разорившемуся хозяину Жаку обрести дом, любовь и счастье.
Стоимость билета: 350 руб.
Где и когда?
Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 28а, тел. 8 (4242) 458060, 458070, 458051
23 сентября, суббота
14:00
23 сентября, суббота
11:00
24 сентября, воскресенье
14:00
24 сентября, воскресенье
11:00
Комментарии