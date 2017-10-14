Карлик нос (6+)

Автор Вильгельм Гауф Возраст 6+ Продолжительность 25/25 минут Режиссер-постановщик Народный артист РФ Станислав Железкин (г. Мытищи) Художник-постановщик Дмитрий Бобрович (г. Ульяновск) Год премьеры 2016

Поучительная сказка с волшебством для юных театралов от 6 лет.

История немецкого сказочника Вильгельма Гауфа (в переводе М. Салье) о заколдованном мальчике Якобе расскажет о том, как важно уважать старших и быть ответственным за всё, что делаешь и говоришь. Но если в беду всё-таки попал, не теряй оптимизма и верь в настоящую крепкую дружбу.

В спектакле вы увидите улицы средневекового города, рынок, дворцовую кухню, колдунью, карлика и других героев сказки, созданных воображением художника Дмитрия Бобровича (г. Ульяновск).

Стоимость билета: 350 руб.