Карлик нос (6+)
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Автор
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Вильгельм Гауф
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Возраст
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6+
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Продолжительность
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25/25 минут
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Режиссер-постановщик
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Народный артист РФ Станислав Железкин (г. Мытищи)
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Художник-постановщик
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Дмитрий Бобрович (г. Ульяновск)
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Год премьеры
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2016
Поучительная сказка с волшебством для юных театралов от 6 лет.
История немецкого сказочника Вильгельма Гауфа (в переводе М. Салье) о заколдованном мальчике Якобе расскажет о том, как важно уважать старших и быть ответственным за всё, что делаешь и говоришь. Но если в беду всё-таки попал, не теряй оптимизма и верь в настоящую крепкую дружбу.
В спектакле вы увидите улицы средневекового города, рынок, дворцовую кухню, колдунью, карлика и других героев сказки, созданных воображением художника Дмитрия Бобровича (г. Ульяновск).
Стоимость билета: 350 руб.
Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 28а, тел. 8 (4242) 458060, 458070, 458051