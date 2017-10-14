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Карлик нос (6+)

Карлик нос (6+)

Автор

Вильгельм Гауф

Возраст

6+

Продолжительность

25/25 минут

Режиссер-постановщик

Народный артист РФ Станислав Железкин (г. Мытищи)

Художник-постановщик

Дмитрий Бобрович (г. Ульяновск)

Год премьеры

2016

Поучительная сказка с волшебством для юных театралов от 6 лет.

История немецкого сказочника Вильгельма Гауфа (в переводе М. Салье) о заколдованном мальчике Якобе расскажет о том, как важно уважать старших и быть ответственным за всё, что делаешь и говоришь. Но если в беду всё-таки попал, не теряй оптимизма и верь в настоящую крепкую дружбу.

В спектакле вы увидите улицы средневекового города, рынок, дворцовую кухню, колдунью, карлика и других героев сказки, созданных воображением художника Дмитрия Бобровича (г. Ульяновск).

Стоимость билета: 350 руб.

Где и когда?
Сахалинский Театр Кукол

Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 28а, тел. 8 (4242) 458060, 458070, 458051

14 октября, суббота
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14 октября, суббота
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