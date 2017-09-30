Гуси-лебеди (2+)
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Автор
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В. Борисов, Я. Узенюк
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Возраст
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2+
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Продолжительность
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25 минут
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Режиссер-постановщик
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В. Борисов
Интерактивная сказка, в которой с удовольствием примут участие маленькие зрители.
Интерактивная сказка, в которой с удовольствием примут участие зрители — они отправятся с главной героиней на поиски маленького Иванушки, украденного гусями-лебедями Бабы- Яги, и по пути встретятся с чудесной печкой, угощающей всех свежим хлебом, с волшебной яблоней, дарящей спелые сочные яблоки и с молочной речкой, которая напоит сказочно вкусным молоком.
Стоимость билета: 250 руб.
Где и когда?
Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 28а, тел. 8 (4242) 458060, 458070, 458051
30 сентября, суббота
15:00
30 сентября, суббота
11:00
30 сентября, суббота
13:00
1 октября, воскресенье
13:00
1 октября, воскресенье
11:00
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