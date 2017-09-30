Гуси-лебеди (2+)

Автор В. Борисов, Я. Узенюк Возраст 2+ Продолжительность 25 минут Режиссер-постановщик В. Борисов

Интерактивная сказка, в которой с удовольствием примут участие маленькие зрители.

Интерактивная сказка, в которой с удовольствием примут участие зрители — они отправятся с главной героиней на поиски маленького Иванушки, украденного гусями-лебедями Бабы- Яги, и по пути встретятся с чудесной печкой, угощающей всех свежим хлебом, с волшебной яблоней, дарящей спелые сочные яблоки и с молочной речкой, которая напоит сказочно вкусным молоком.

Стоимость билета: 250 руб.