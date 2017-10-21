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Дюймовочка

Дюймовочка

Автор

Николай Шувалов

Возраст

5+

Продолжительность

35 минут

Режиссер-постановщик

Народный артист России Станислав Железкин

Только знакомая сказка может быть любимой. А кто не слышал старую сказку о маленькой девочке, жабе, жуке, полевой мыши, кроте и ласточке? И уж поверьте, она обязательно станет вашей любимой, её расскажут очень добрые, обаятельные и забавные человечки – Клумпе-Думпе и Иведи-Аведи.

Стоимость билета: 350 руб.

Где и когда?
Сахалинский Театр Кукол

Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 28а, тел. 8 (4242) 458060, 458070, 458051

21 октября, суббота
13:00
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21 октября, суббота
11:00
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22 октября, воскресенье
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22 октября, воскресенье
11:00
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