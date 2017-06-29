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Дамский портной

Дамский портной

Режиссер-постановщик: Михаил Заец (Ростов-на-дону) 
В ролях: Виктор Крахмалёв, Владимир Байдалов, Леонид Всеволодский, Александр Ли, Анна Антонова, Татьяна Максимова, Анастасия Быкова, Ирина Звягинцева, Алиса Медведева, Елена Денисова, Татьяна Никонова. 



"Дамский портной" - искромётная комедия известного французского драматурга Жоржа Фейдо. Начало пикантной истории кладет любовная интрижка красавца Мулино. Вместо тайного свидания с дамой сердца ему приходится выдавать себя за другого. Волей-неволей в паутину лжи оказываются втянутыми все герои пьесы...Водоворот событий захлестывает персонажей, приводя к неожиданному финалу!

Где и когда?
Сахалинский международный театральный центр им. А.П. Чехова

Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 35, тел. 8 (4242) 425262

29 июня, четверг
19:00
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