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Закрытие велосезона - 2017

Закрытие велосезона - 2017

На дворе осень, а это значит, что скоро велосипедисты отправят свой транспорт на долгий зимний покой.

В связи с этим предлагаем последний массовый велозаезд в этом году, так сказать закроем велосипедный сезон ВСЕ ВМЕСТЕ.
Приглашаем всех желающих старше 18 лет, участники младше 18 лет в сопровождении взрослых !!!

ЕДЕМ НА ГРЯЗЕВОЙ ВУЛКАН !!!

22 октября (в воскресенье) встречаемся у ККЗ "Комсомолец", в 9:00, в 9:30 стартуем в сторону станции Новодеревенская, посещаем грязевой вулкан, далее по старой Холмской ж/д доезжаем до ст. Перевал, там тусим (конкурсы, шашлык, общение со старыми и новыми друзьями) и вечерком через п. Дальнее возвращаемся в г. Южно-Сахалинск.

Кто не имеет велосипедов, но хочет принять участие в поедании шашлыков и общении с нами, не стесняйтесь, присоединяйтесь!
Автомобилисты подъезжают к ст. Перевал через п. Дальнее.

С собой: ИСПРАВНЫЙ ВЕЛОСИПЕД!
Вода, перекус на день, велофонари (обязательно), ремкомплект для велосипеда, теплая одежда.
ШЛЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНО!

По всем вопросам общаться по тел.: 8-914-746-12-68, Нина.

Организаторы: СРОО по туризму "Адреналин" при поддержке МБУ "Центр молодежных инициатив".

Где и когда?
Адреналин, общественная организация

Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 239-В, кв 47, тел. 8-914-746-12-68

22 октября, воскресенье
09:00
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