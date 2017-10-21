Закрытие велосезона - 2017

На дворе осень, а это значит, что скоро велосипедисты отправят свой транспорт на долгий зимний покой.

В связи с этим предлагаем последний массовый велозаезд в этом году, так сказать закроем велосипедный сезон ВСЕ ВМЕСТЕ.

Приглашаем всех желающих старше 18 лет, участники младше 18 лет в сопровождении взрослых !!!



ЕДЕМ НА ГРЯЗЕВОЙ ВУЛКАН !!!



22 октября (в воскресенье) встречаемся у ККЗ "Комсомолец", в 9:00, в 9:30 стартуем в сторону станции Новодеревенская, посещаем грязевой вулкан, далее по старой Холмской ж/д доезжаем до ст. Перевал, там тусим (конкурсы, шашлык, общение со старыми и новыми друзьями) и вечерком через п. Дальнее возвращаемся в г. Южно-Сахалинск.



Кто не имеет велосипедов, но хочет принять участие в поедании шашлыков и общении с нами, не стесняйтесь, присоединяйтесь!

Автомобилисты подъезжают к ст. Перевал через п. Дальнее.



С собой: ИСПРАВНЫЙ ВЕЛОСИПЕД!

Вода, перекус на день, велофонари (обязательно), ремкомплект для велосипеда, теплая одежда.

ШЛЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНО!



По всем вопросам общаться по тел.: 8-914-746-12-68, Нина.



Организаторы: СРОО по туризму "Адреналин" при поддержке МБУ "Центр молодежных инициатив".