Вольная борьба

2 сентября в Южно-Сахалинске состоятся первые областные состязания сезона 2017 – 2018 года. В островной столице пройдет первенство Сахалинской области по вольной борьбе.

На ковер выйдут юноши и девушки 2002 – 2003 г.р. Юноши определят сильнейших в 14 весовых категориях (самая легкая – до 32 кг, самая тяжелая – свыше 120 кг), а девушки в – десяти (самая легкая – до 32 кг, самая тяжелая – до 68 кг).

Организаторы ожидают, что участниками первенства станут все сильнейшие борцы Сахалина этой возрастной группы. Увидеть схватки спортсменов, среди которых есть победители и призеры многих престижных соревнований, можно будет в СДЮСШОР по греко-римской борьбе. Начало состязаний в 10:00. Церемония открытия запланирована на 11:00.

Как отмечают в областном министерстве спорта и молодежной политики, наибольший интерес вызывает участие Фариды Азизовой (бронзовый призер первенства России, Спартакиады учащихся России и международного турнира в Германии).