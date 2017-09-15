Южносахалинцев приглашают принять участие в кубке мэра по теннису.

В период с 16 сентября по 1 октября на кортах городского парка состоится кубок мэра по теннису.

Приглашаются все желающие:

- дети от 5 до 17 лет;

- взрослые от 18 лет и старше. Одиночный разряд, парный разряд, микст.

Для участия в турнире необходимо:

- заполнить анкету и отправит на электронный адрес sakhtennis@mail.ru Ссылка на анкету http://tenniskid.ru/wp-content/uploads/2017/08/anketa_igroka.xls

- Пройти медобследование в спортивном диспансере (ул. Хабаровская 29 А)

- явится на жеребьевку 14 сентября в 19:00 в гостиницу Санта, конференц зал "Алмаз" (ул. Венская 3).

Напомним что кубок мэра по теннису является традиционным мероприятием и с каждым годом собирает все больше поклонников этой игры.

Более подробную информацию можно получить по телефону 248-222.