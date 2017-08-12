Уже в это воскресенье, 13 августа состоится самое ожидаемое и яркое спортивной событие этого лета – второй Сахалинский триатлон.

Накануне, стал известен призовой фонд этого спортивного мероприятия. Он составит более 350 тысяч рублей.

- В этом году, мы ожидаем более 250 участников не только с регионов Дальнего Востока, но из-за границы, - отметили в оргкомитете. – Регистрация все еще продолжается и завершится 12 августа. Стать участником может любой желающий старше 18 лет. Обязательным условием является наличие медсправки и страховки. Также, участники должны помнить, что весь инвентарь (велосипед, экипировка, а главное шлем) должен быть своим. Без него спортсмены не будут допущены к старту.

«Сахалинский триатлон» включает в себя сразу три испытания: плавание, велогонка и бег. Для триатлонистов подготовлены различные дистанции – от супер-спринта для женщин до супер-марафона для мужчин.

Организаторами и спонсорами приготовлены денежные подарки для победителей и призеров в каждой дистанции. Размер денежного приза варьируется от 60.000 рублей до 8.000 рублей в зависимости от занятого места и выбранной категории.

Напомним, что старт намечен на 9.00 часов 13 августа, с территории санатория-профилактория «Лесное озеро» в селе ОхотскомКорсаковского района.

Организаторы побывали на месте проведения соревнований - «Сахалинский триатлон IRONSAKH» пройдет в Корсаковском районе.

Для слабого пола организаторы подготовили две дистанции: супер-спринт и марафон. Спринт состоит из заплыва на 300 метров, велогонки на 8 километров и кросса на 2 километра.

Женский марафон идентичен мужскому спринту. Сюда включены заплыв на 750 метров, велогонка на 20 километров и кросс на 5 километров.

Кроме того, для мужчин подготовлена олимпийская дистанция: заплыв на 1,5 километра + велогонка на 40 километров + кросс на 10 километров.

Самых выносливых триатлонистов ждет супермарафон. Он включает в себя заплыв на 1,5 километра, велогонку на 42 километра и кросс на 21 километр.

Учитывая, что новичкам придется нелегко, было принято решения создать «Клуб любителей триатлона». Спортсмены, которые уже имеют опыт в прохождении подобных дистанций, помогут всем желающим подготовиться к соревнованиям.

- Наша главная задача - привлечь как можно больше людей к этому мероприятию. Да, дистанция сложная, но зато интересная. Преодолеть ее можно. Правда, для этого нужна подготовка. Поэтому мы и предлагаем сахалинцам походить на тренировки, которые проведут наши островные легкоатлеты, пловцы и велосипедисты, - рассказали в пресс-службе министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Специально для всех участников создана группа в What sap, где постоянно будет рассылаться последняя информация, касающаяся мероприятия и тренировочного процесса. Номера телефонов, по которым можно добавиться в группу – 89242822233, 89621278070.

Уже сейчас известно расписание тренировок. Бег – среда в 19:10 (сбор у корабля в парке), суббота в 10:00 (стадион «Спартак»).

Партнеры «Сахалинского триатлона – 2017» бесплатно предоставили плавательные дорожки для тренировок (расписание можно узнать в группе). Также участники будут тренироваться на открытой воде. Время занятий также можно узнать в группе.

- Человеку кажется, что преодолеть эти дистанции невозможно. Но ведь никто не говорит, что нужно проходить соревнование на пределе своих возможностей. Пробеги, как можешь. В следующем году будут уже совсем другие впечатления, - уверен специалист министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области Алексей Боженко.

В настоящий момент все желающие могут предварительно подать заявку на участие в «Сахалинском триатлоне». Для этого необходимо пройти по ссылке https://russiarunning.com/event/bf5d0919-2820-42a2-aea2-7d19564a9cfd. За неделю до старта состоится официальная регистрация, где участники должны предъявить документы – страховой полис, медицинскую справку.

Участники должны помнить, что весь инвентарь (велосипед, экипировка, а главное шлем) должен быть своим. Без него спортсмены не будут допущены к старту.