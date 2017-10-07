Клуб "Бумеранг" приглашает жителей и гостей области старше 18 лет принять участие в мультигонке "Сахалин — среди стихий". Это соревнования по мультитуризму, в которых участники могут показать свою общую физическую подготовку и специальные туристские умения, сообщает пресс-служба клуба.

Мультигонка состоится 08 октября, в случае неблагоприятного прогноза погоды - 07 октября. В этом году организаторы готовят для участников трассу с дистанциями велосипед, сап-борд, бег, каяк. Сложность дистанций участники смогут выбирать самостоятельно. На старт можно будет выйти в личном зачёте и командами из двух человек.

Подать заявку необходимо до 18 часов 05 октября по телефону 8-924-186-86-61 (WhatsApp) или электронной почте rusha_88@mail.ru

Предварительный сбор участников и организаторов соревнований пройдет во вторник 03 октября в 18:30 в клубе "Бумеранг" по адресу: улица Невельская, 14/2.