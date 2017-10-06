7 октября на базе ПК «Легион» состоится чемпионат области по пейнтболу. В нем примут участие около 12 команд. Регистрация начнется в 9:00 часов, начало игр в 10:00 часов.

В борьбе за чемпионство примут участие восемнадцать команд, которые распределили в два дивизиона: Д-3 и Д-4.

Д3 - это команды, которые имеют начальный опыт игры. Участие принимают по 5 человек от команды.

Д4 - новички. Их формат игры 3 на 3 человека.

Сахалинцев приглашают поддержать участников.