В ночь с 16 на 17 сентября ледовая арена дворца спорта «Кристалл» в Южно-Сахалинске будет доступна для массового катания на коньках.

Акцию «Ночь на льду» решили провести здесь впервые.

– Цель данной идеи в предоставлении возможности сахалинцам активно провести свой досуг в ночное время. Очень многие в нашем городе любят спорт, особенно это заметно летом, когда горожане катаются на велосипедах, роликах, занимаются бегом и на спортплощадках. В ночное время в Южно-Сахалинске некуда пойти, кроме клубов и других увеселительных заведений. Мы решили, что для молодежи и взрослого поколения людей нашего города будет интересно ночью провести время активно, катаясь на коньках. Это, своего рода, дискотека на льду, – говорят в администрации дворца спорта.

Предложение ночных катаний на льду рассчитано в первую очередь на категорию людей, которые любят спорт и активный здоровый отдых, но не имеют возможности продолжить занятия спортом после полуночи даже при желании. ДС «Кристалл» активно выступает за здоровый образ жизни, поэтому стремится создать все условия для спортивного отдыха на ночном катке.

Во время ночного катания в «Кристалле» будет работать прокат коньков. В ночь с субботы на воскресенье с 22:00 до 01:00 часов посетители получат возможность кататься без перерыва, катание не будет ограничено сеансами. Ледовая арена в это время будет насыщена атмосферой танцпола: музыкальное и световое сопровождение будет поддерживать позитивный настрой гостей.

Кроме того, в администрации спортивного учреждения заверили, что, несмотря на плотный график работы льда, здесь найдется время и для дневных сеансов массового катания. Что же касается «Ночи на льду», то в случае популярности акции, она станет постоянной.

В «Кристалле» также отмечают, что дети до 16 лет на ночных катаниях смогут находиться только в сопровождении родителей. Лица в состоянии алкогольного опьянения на ледовую арену не допускаются.

Справки по телефону: 8 (4242) 240-160.