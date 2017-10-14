Летающие лыжники Сахалина в предстоящие выходные закроют летний сезон. Соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина пройдут в Южно-Сахалинске 14-15 октября. Они должны успеть закрыть летний сезон до первого снега. Выступать будут спортсмены всех возрастных групп на трех трамплинах.

В первый день, субботу, соревнования пройдут у представителей младших возрастных групп, а в воскресенье взрослые лыжники сразятся на большом К-70.

Сахалинская федерация прыжков на лыжах с трамплина приглашает всех желающих посмотреть увлекательный турнир. 14 и 15 октября парад участников пройдет в 11:45, а первые участники начнут свои прыжки в 12:00. Адрес проведения: Южно-Сахалинск, переулок Алтайский, 9.