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Летающие лыжники

Летающие лыжники

Летающие лыжники Сахалина в предстоящие выходные закроют летний сезон. Соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина пройдут в Южно-Сахалинске 14-15 октября. Они должны успеть закрыть летний сезон до первого снега. Выступать будут спортсмены всех возрастных групп на трех трамплинах.

В первый день, субботу, соревнования пройдут у представителей младших возрастных групп, а в воскресенье взрослые лыжники сразятся на большом К-70.

Сахалинская федерация прыжков на лыжах с трамплина приглашает всех желающих посмотреть увлекательный турнир. 14 и 15 октября парад участников пройдет в 11:45, а первые участники начнут свои прыжки в 12:00. Адрес проведения: Южно-Сахалинск, переулок Алтайский, 9.

Где и когда?
Министерство спорта, туризма и молодежной политики

Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., д.39, оф.301

14 октября, суббота
11:45
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14 октября, суббота
12:00
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15 октября, воскресенье
11:45
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15 октября, воскресенье
12:00
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