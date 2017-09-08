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Леди на Велосипеде

Леди на Велосипеде

Прогулка на велосипеде — это повод достать из гардероба женственные и элегантные платья, а не практичные шорты и майки. Не верите? Участницы ВелоПарада «Леди на велосипеде» с лёгкостью Вам это докажут.

9 сентября в день празднования юбилея города Южно-Сахалинска в Городском парке культуры и отдыха им. Ю. Гагарина пройдёт одно из самых красивых и эффектных событий — ВелоПарад «Леди на велосипеде». Девушки и женщины разных возрастов проедут по аллеям парка и докажут, что велосипед (а в этом году и самокат) — это не только средство передвижения, но и стильное дополнение образа.

Программа мероприятия:

  • 12:30 - 13:00 - сбор и регистрация участниц на территории бывшего картодрома;
  • 13:30 - 13:40 - старт велопарада;
  • 13:40 - 14:10 - конкурс для участниц;
  • 14:10 - 14:20 - групповая фотосъёмка;
  • 14:20 - 14:25 - шествие участниц костюмированного велопарада на площадку у механических аттракционов;
  • 14:30 - церемония награждения.

2017 год в России объявлен Годом Экологии, поэтому тема ВелоПарада будет «Планета цветов». Цветы во все времена считались символом красоты и женственности. Цветочные мотивы будут присутствовать и в костюмах участниц, и в оформлении велосипедов, и в оформлении праздника. Четвёртый год ВелоПарад приглашает девушек и женщин поучаствовать в этом прекрасном конкурсе. Каждый раз организаторы стараются предложить что-то новое. В этом году всем участницам предлагается проехать по аллеям парка в сопровождении своих мужчин(друга, мужа, брата, сына) и группы поддержки.

А гости парка смогут не только полюбоваться ВелоПарадом и дамами в нарядах, но и послушать музыку, поучаствовать в конкурсах и сделать сэлфи с понравившейся участницей.

Так же для гостей парка будет организован мастер-класс по изготовлению цветочных аксессуров — броши, резиночки для волос, браслеты.

В завершении этого яркого события наших Леди с самыми запоминающимися и яркими образами ждут призы от организаторов праздника.

Информацию о ВелоПараде можно узнать на сайте городского парка. Заявки от участниц ждут на почте gpkio-kmo@mail.ru.

Где и когда?
Городской парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина

Южно-Сахалинск, ул. Детская, 1, тел. 8 (4242) 424464, 724575

9 сентября, суббота
00:00
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