афиша
афиша
Регистрация
Конный спорт

Конный спорт

12 и 13 августа  пройдут III ежегодные соревнования по конному спорту в дисциплине "Двоеборье" и Первенство города Южно-Сахалинска. В соревнованиях примут участие более 30 наездников из конно-спортивных клубов «Золотой мустанг», «Фриран», «Любимые лошади» и «Аристократ».

Как сообщают в управлении по физической культуре и спорту администрации Южно-Сахалинска, спортсмены выявят сильнейшего в дисциплинах «выездка» и «конкур» (преодоления препятствий), последний пройдет по двум маршрутам, которые включат в себя барьеры высотой 60 см., 80 см. и 100 см.

- Приятно видеть, что за последние годы увеличилось количество проводимых соревнований, благодаря которым растет и уровень подготовки южно-сахалинских спортсменов, - отметила представитель КСК «Аристократ» Татьяна Литвинова. - Рост в развитии конного спорта на территории Южно-Сахалинска дает нам возможность приглашать судей всероссийской категории, увеличивать количество занимающихся, а также повышать статус и уровень соревнований по конному спорту.

Организаторы соревнований приглашают всех желающих на соревнования по конному спорту, которые начнутся в 10:00 на манеже конно-спортивного клуба «Аристократ, расположенном в пл.р.Новоалександровск (СНТ Тимирязевское, 56).

Где и когда?
Министерство спорта, туризма и молодежной политики

Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., д.39, оф.301

12 августа, суббота
10:00
 В календарь
 В календарь
13 августа, воскресенье
10:00
 В календарь
 В календарь
0
Популярное на ASTV
World'Клашка
World'Клашка
Скандинавская ходьба
Скандинавская ходьба
Сахалинский триатлон
Сахалинский триатлон
Мой любимый город
Мой любимый город
Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru