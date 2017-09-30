Ездовой спорт

Расписание стартов.

Кросс 1 собака (Кани-кросс) • мужчины • женщины • юниоры • юниорки

Велосипед 1 собака (Байк-джоринг) • мужчины • юниоры • женщины • юниорки

Скутер 1 собака

Карт 4 собаки Кани-кросс - детские старты.

Стартовый интервал в дисциплине кросс 1 собака (кани-кросс) – 30 секунд, карт – 2 минуты, остальные дисциплины – 1 минута.

По усмотрению организаторов стартовые интервалы и порядок стартов дисциплин могут быть изменены. Интервалы между дисциплинами будут объявлены дополнительно. Уведомление об изменении будет доведено до сведения участников немедленно после принятия данного решения.

Заявка на участие, положение и т.д.