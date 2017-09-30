Ездовой спорт
Расписание стартов.
Кросс 1 собака (Кани-кросс) • мужчины • женщины • юниоры • юниорки
Велосипед 1 собака (Байк-джоринг) • мужчины • юниоры • женщины • юниорки
Скутер 1 собака
Карт 4 собаки Кани-кросс - детские старты.
Стартовый интервал в дисциплине кросс 1 собака (кани-кросс) – 30 секунд, карт – 2 минуты, остальные дисциплины – 1 минута.
По усмотрению организаторов стартовые интервалы и порядок стартов дисциплин могут быть изменены. Интервалы между дисциплинами будут объявлены дополнительно. Уведомление об изменении будет доведено до сведения участников немедленно после принятия данного решения.
Где и когда?
Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, д.12-А, кв.4, тел. (4242) 41-37-03
1 октября, воскресенье
09:00
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