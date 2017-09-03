Первенство области по дзюдо пройдет на Сахалине. Уже 3 сентября состоится главный региональный турнир года для юношей трех возрастных групп. В Южно-Сахалинске (в спортивном зале СДЮСШОР по греко-римской борьбе) будут определены победители и призеры первенства области среди дзюдоистов 1998 – 2000, 2001 – 2003, 2004 – 2005 г.р.

В младшей и средней возрастных группах участники будут состязаться в девяти весовых категориях, в старшей – в восьми. О значимости первенства можно и не упоминать. И так понятно, что итоги турнира будут иметь непосредственное влияние на формирование сборных команд Сахалинской области, которым предстоит участвовать в дальневосточных, всероссийских и международных соревнованиях.

2 сентября в здании «СШ самбо и дзюдо» (пр. Победы, 50 «А») с 15:00 до 17:00 будет работать мандатная комиссия. С 17:00 до 18:30 пройдет взвешивание участников.

3 сентября в СДЮСШОР по греко-римской борьбе (ул. Горького 7/1) состоится дополнительное взвешивание участников (с 08:00 до 09:00). Здесь же пройдет и само первенство Сахалинской области.

На 11:00 запланирована торжественная церемония открытия соревнований. А в 11:15 на татами начнутся предварительные схватки. Организаторы и дзюдоисты приглашают любителей этого вида спорта поддержать спортсменов. Вход свободный!