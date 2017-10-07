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Два колеса

Два колеса

7 октября «Горный воздух» завершит летний сезон зрелищным велофестивалем «Два колеса». К участию в дисциплинах Uphill-2017 (подъем на гору Большевик) и 2Хcross (экстремальная гонка по пересеченной местности) приглашаются опытные велосипедисты с подготовленной техникой. Заявки на участие принимаются по электронной почте event.ski.gv@gmail.com с указанием ФИО, даты рождения, контактов (e-mail, телефон), паспортных данных, опыта.

Кроме того, на горе в этот день будет организована большая развлекательная и спортивная программа. Все желающие смогут принять участие в мастер-классе на баланс-борде, попробовать себя в роли воздушного гимнаста, поучаствовать в розыгрышах подарков от партнеров мероприятия. Вечером состоится барбекю вечеринка под музыку сахалинских рок-групп. Спорт будет представлен велосоревнованиями и заездами на ВМХ, причем в показательных выступлениях примут участие дети от двух до пяти лет.

Вопросы можно задать по телефону: 511-110 (добавочный 133).

Начало праздника – в 12:00 на средней площадке «Горного воздуха», сообщает пресс-служба спортивно-туристического комплекса. 7 октября «Горный воздух» завершит летний сезон зрелищным велофестивалем «Два колеса». К участию в дисциплинах Uphill-2017 (подъем на гору Большевик) и 2Хcross (экстремальная гонка по пересеченной местности) приглашаются опытные велосипедисты с подготовленной техникой. Заявки на участие принимаются по электронной почте event.ski.gv@gmail.com с указанием ФИО, даты рождения, контактов (e-mail, телефон), паспортных данных, опыта.

Кроме того, на горе в этот день будет организована большая развлекательная и спортивная программа. Все желающие смогут принять участие в мастер-классе на баланс-борде, попробовать себя в роли воздушного гимнаста, поучаствовать в розыгрышах подарков от партнеров мероприятия. Вечером состоится барбекю вечеринка под музыку сахалинских рок-групп. Спорт будет представлен велосоревнованиями и заездами на ВМХ, причем в показательных выступлениях примут участие дети от двух до пяти лет.

Вопросы можно задать по телефону: 511-110 (добавочный 133).

Начало праздника – в 12:00 на средней площадке «Горного воздуха».

Где и когда?
Горный воздух, СТК

Южно-Сахалинск, ул. Горный воздух, литер В, тел. 8 (4242) 511110

7 октября, суббота
12:00
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