Сахалинцев приглашают на I областной День подтягиваний. Как рассказали в оргкомитете проекта "Спорт против подворотни" попробовать свои силы на обычном уличном турнике приглашаются все желающие, а также команды детсадовской семейной лиги, средних школ, вузов, училищ, техникумов, а также дружины детских и юношеских спортшкол и спортивных любительских и профессиональных клубов.

В составе команд-участниц сахалинского Дня подтягиваний должно быть не менее десяти человек, а тренеры муниципального бюджетного учреждения "Спортивный город" будут фиксировать общекомандный результат и по сумме всех данных определят лучшую подтягивающую дружину островной столицу. Первые три команды получат от организаторов почетные кубки, а все участники - памятные медали.

Первый сахалинский День подтягиваний пройдёт в пятницу, 22 сентября, на территории южно-сахалинской школы №23. Начало - в 15.30.

Организаторы приглашают всех желающих принять участие в празднике дворового спорта и попробовать свои силы на турнике.