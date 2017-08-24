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День открытых дверей

День открытых дверей

Региональный центр тестирования ГТО «Спартак» приглашает сахалинцев на День открытых дверей, который состоится 24 августа. Любой желающий сможет опробовать свои силы в испытаниях Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», а также получить квалифицированную консультацию от специалистов комплекса.

- Для тех, кто желает выполнить испытания в рамках своей возрастной ступени (от 1 до 8), необходимо заранее зарегистрироваться на официальном сайте ГТО https://gto.ru/, и получить уникальный идентификационный номер, а также предоставить справку с допуском от врача. Её можно получить в поликлинике по месту жительства, - отметили в региональном центре тестирования. – А для тех, кто впервые знакомится с комплексом, консультанты центра предоставят всю необходимую информацию – объяснят, как зарегистрироваться, познакомят с испытаниями комплекса, а также расскажут, как правильно их выполнять.

Свои двери «Спартак» распахнет в 17.00, по адресу: ул.Горького, 7 (спортивная школа летних видов спорта).

Центр тестирования ГТО ждет всех желающих!

Присоединись и ты!

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