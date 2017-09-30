Сахалинцев приглашают на Всероссийский день ходьбы.

30 сентября в стране отметят Всероссийский день ходьбы. Жители островного региона смогут присоединиться и принять участие в празднике спорта и здоровья. Организатором мероприятия выступает Олимпийский комитет России.

Основная цель Всероссийского дня ходьбы – популяризация ходьбы, как наиболее естественного и доступного вида физической культуры и здорового образа жизни.

- В Южно-Сахалинске праздник спорта и здорового образа жизни состоится на лыжероллерной трассе. Начало в 12:00 часов. Здесь нет ограничений по возрасту, полу и уровню физической подготовки. Участники смогут пройтись обычным шагом или скандинавской ходьбой. Протяженность трассы составит около 3 км, - сообщают в пресс-службе министерства спорта.

Чтобы стать участником Всероссийского дня ходьбы – 2017 нужно заранее пройти регистрацию на сайте ОлимпийскаяСтрана.РФ. найти город Южно-Сахалинск и подать заявку. Если такой возможности нет, то номера участников можно получить перед стартом. Каждый участник получит диплом.

Всероссийский день ходьбы проводится в рамках программы ОКР «Олимпийская страна», и является частью Международного дня ходьбы, который проходит при поддержке Международной ассоциации спорта для всех (ТАФИСА) во всем мире уже более 20 лет.