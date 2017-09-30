афиша
афиша
Регистрация
День ходьбы

День ходьбы

Сахалинцев приглашают на Всероссийский день ходьбы.

30 сентября в стране отметят Всероссийский день ходьбы. Жители островного региона смогут присоединиться и принять участие в празднике спорта и здоровья. Организатором мероприятия выступает Олимпийский комитет России. 

Основная цель Всероссийского дня ходьбы – популяризация ходьбы, как наиболее естественного и доступного вида физической культуры и здорового образа жизни. 

- В Южно-Сахалинске праздник спорта и здорового образа жизни состоится на лыжероллерной трассе. Начало в 12:00 часов. Здесь нет ограничений по возрасту, полу и уровню физической подготовки. Участники смогут пройтись обычным шагом или скандинавской ходьбой. Протяженность трассы составит около 3 км, - сообщают в пресс-службе министерства спорта.

Чтобы стать участником Всероссийского дня ходьбы – 2017 нужно заранее пройти регистрацию на сайте ОлимпийскаяСтрана.РФ. найти город Южно-Сахалинск и подать заявку. Если такой возможности нет, то номера участников можно получить перед стартом. Каждый участник получит диплом. 

Всероссийский день ходьбы проводится в рамках программы ОКР «Олимпийская страна», и является частью Международного дня ходьбы, который проходит при поддержке Международной ассоциации спорта для всех (ТАФИСА) во всем мире уже более 20 лет.

Где и когда?
Министерство спорта, туризма и молодежной политики

Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., д.39, оф.301

30 сентября, суббота
12:00
 В календарь
 В календарь
0
Популярное на ASTV
Мотокросс
Мотокросс
Теннис
Теннис
Хоккей
Хоккей
Клуб любителей бега
Клуб любителей бега
Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru