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Бодибилдинг

Бодибилдинг

Сахалинцев приглашают на Дальневосточный чемпионат по бодибилдингу

На сегодняшний день о своем участии заявили 50 спортсменов из Хабаровского края, Владивостока, Сахалинской и Амурской областей. Дальний восток проходит на Сахалине уже в третий раз. В этом году будут представлены следующие номинации: бодибилдинг, бодифитнес, классический бодибилдинг, пляжный бодибилдинг, фитнес-бикини

Соревнования пройдут в концертном зале «Сити Холл» ТРК «Сити Молл». Начало в 12:00.

Информацию о билетах можно узнать по телефону:61-16-08. 

Мероприятие проходит при поддержке министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области. 

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