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Золото Аляски

Золото Аляски

Самые главные качества, которые потребуются для успешного прохождения этого квеста - умение работать в команде, скорость и логическое мышление. Квест также формирует умение применять знания в нестандартных ситуациях. Приобщает детей и молодежь к позитивным в своей направленности формам коллективного досуга, сочетающим в себе элементы спорта, интеллектуальной игры и творчества. Каждый участник квеста должен проявить элементарные знания о животных и биологии. Принимаются коллективные заявки из образовательных учреждений. (от 6 класса).
Территория зоопарка

Где и когда?
Сахалинский Зооботанический парк

Южно-Сахалинск, ул. Детская, 4-А, тел. (4242) 72-45-09

29 июня, четверг
14:00
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