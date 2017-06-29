Золото Аляски

Самые главные качества, которые потребуются для успешного прохождения этого квеста - умение работать в команде, скорость и логическое мышление. Квест также формирует умение применять знания в нестандартных ситуациях. Приобщает детей и молодежь к позитивным в своей направленности формам коллективного досуга, сочетающим в себе элементы спорта, интеллектуальной игры и творчества. Каждый участник квеста должен проявить элементарные знания о животных и биологии. Принимаются коллективные заявки из образовательных учреждений. (от 6 класса).

Территория зоопарка