В Южно-Сахалинске начался прием заявок для участия в молодежном арт-фестивале «Заяви о себе». Участниками могут стать творческие коллективы и индивидуальные исполнители в возрасте от 14 до 30 лет. Есть и особое требование – никто из ребят не должен быть профессионалом.

По сообщению Центра молодежных инициатив, второй год мероприятие имеет статус «открытого». Это значит, что в нем могут принять участие не только южносахалинцы, но и жители других муниципальных образований.

Новшество года – введение подноминаций в некоторых категориях. Так, в вокальном искусстве победителей выберут среди исполнителей песен известных авторов и собственного сочинения. В хореографическом искусстве лучших определят в сольном и коллективном выступлениях. В художественном чтении произведений за призовые места поборются ребята, которые прочтут произведения как известных авторов, так и свои собственные творения. Также участники могут заявиться в номинации оригинальный жанр (цирковое искусство, шоу-выступления и другое).

Арт-фестиваль «Заяви о себе» пройдет 21 октября на сцене ККЗ «Октябрь». Заявки от конкурсантов будут приниматься до 11 октября, а с 13 по 15 октября в молодежной гостиной «Камин» пройдут отборочные туры.

Подать заявку можно, отправив ее на электронный адрес: k.ogarkova@yuzhno-sakh.ru, или принести в бумажном виде по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Невельская, 31.

Дополнительная информация по телефону: (4242) 312-682 (доб. 2).