Сахалинский областной краеведческий музей представляет новый проект «Яша в музее».

Проект реализуется в июле-августе 2017 года через страничку музея в социальных сетях: Facebook, Instagram, «ВКонтакте», «Одноклассники», Twitter.

Яша — любознательная собачка. Узнает что-то новое и рассказывает об этом. Еще Яша будет приглашать всех желающих на лекции, экскурсии и занятия, которые состоятся каждый четверг в 15:00. Желательно, записаться заранее, позвонив по телефону: 72–75–55.

Все публикации с Яшей отмечены хештегом #яша_в_музее.

Не пропустите фотосессию с Яшей. Отслеживайте новые события!