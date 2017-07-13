Яша в музее
Сахалинский областной краеведческий музей представляет новый проект «Яша в музее».
Проект реализуется в
Яша — любознательная собачка. Узнает
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Где и когда?
Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 29, тел. 8 (4242) 727556, 727555
13 июля, четверг
15:00
20 июля, четверг
15:00
27 июля, четверг
15:00
3 августа, четверг
15:00
10 августа, четверг
15:00
17 августа, четверг
15:00
24 августа, четверг
15:00
31 августа, четверг
15:00
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