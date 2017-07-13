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Яша в музее

Яша в музее

Сахалинский областной краеведческий музей представляет новый проект «Яша в музее». 
Проект реализуется в июле-августе 2017 года через страничку музея в социальных сетях: Facebook, Instagram, «ВКонтакте», «Одноклассники», Twitter. 
Яша — любознательная собачка. Узнает что-то новое и рассказывает об этом. Еще Яша будет приглашать всех желающих на лекции, экскурсии и занятия, которые состоятся каждый четверг в 15:00. Желательно, записаться заранее, позвонив по телефону: 72–75–55. 
Все публикации с Яшей отмечены хештегом #яша_в_музее. 
Не пропустите фотосессию с Яшей. Отслеживайте новые события!

Где и когда?
Сахалинский областной краеведческий музей

Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 29, тел. 8 (4242) 727556, 727555

13 июля, четверг
15:00
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20 июля, четверг
15:00
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27 июля, четверг
15:00
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3 августа, четверг
15:00
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10 августа, четверг
15:00
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