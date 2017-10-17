В объективе – острова
Сахалинская областная универсальная научная библиотека объявляет о начале конкурса мобильного кино «В объективе – острова», посвящённого Году экологии в России.
Конкурс проводится в целях экологического просвещения молодёжи посредством создания оригинальных видеоматериалов, наглядно демонстрирующих хрупкую красоту окружающего нас природного мира, подверженного влиянию антропогенных факторов. По результатам конкурса будет выявлена и поощрена талантливая молодёжь, неравнодушная к проблемам экологии родного края.
Подобные проекты имеют важное значение для молодых людей, которые стремятся развить свои творческие способности и ищут дополнительные возможности для своей самореализации. Приглашаем к участию жителей Сахалинской области, достигших возраста 14 лет. С подробностями об условиях участия в конкурсе и сроках его проведения можно ознакомиться в Положении.
Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, д. 78, тел. (4242) 45-25-25, 45-25-27, 45-25-55