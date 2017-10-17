Сахалинская областная универсальная научная библиотека объявляет о начале конкурса мобильного кино «В объективе – острова», посвящённого Году экологии в России.

Конкурс проводится в целях экологического просвещения молодёжи посредством создания оригинальных видеоматериалов, наглядно демонстрирующих хрупкую красоту окружающего нас природного мира, подверженного влиянию антропогенных факторов. По результатам конкурса будет выявлена и поощрена талантливая молодёжь, неравнодушная к проблемам экологии родного края.

Подобные проекты имеют важное значение для молодых людей, которые стремятся развить свои творческие способности и ищут дополнительные возможности для своей самореализации. Приглашаем к участию жителей Сахалинской области, достигших возраста 14 лет. С подробностями об условиях участия в конкурсе и сроках его проведения можно ознакомиться в Положении.