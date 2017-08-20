Уважаемые южносахалинцы и гости города!

20 августа 2017 года в Городском парке культуры и отдыха им. Ю. Гагарина пройдет Всероссийская благотворительная акция «Улыбнемся солнечному дню»!

«Улыбнемся солнечному дню» — это масштабный проект.

Суть акции проста: каждый год — парки-участники во время проведения благотворительной концертной программы, устанавливают специальные «солнечные копилки», куда любой желающий может опустить купленный им билет на аттракцион. В конце дня администрация парка подсчитает количество билетов, удвоит их и передаст в органы социальной защиты населения для детей из малообеспеченных, неполных семей, детей из социально-реабилитационных центров, детских домов и интернатов.

Главный результат проекта — улыбки сотен детей, которым будет подарен яркий незабываемый праздник, когда они придут в парк!

Приглашаем всех неравнодушных жителей и гостей города присоединиться к «солнечному движению» и подарить детям радостные беззаботные мгновения. Улыбки детей дорогого стоят!

В этот день вас ждёт концертная программа с участием вокальных и хореографических коллективов города, игровые зоны для ваших детей и, конечно же, отличное, солнечное настроение!

Место и время проведения благотворительной акции: сцена у механических аттракционов с 13:00 до 17:00.

Телефон для справок: 72–45–75 (культурно-массовый отдел).