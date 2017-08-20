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Улыбнемся солнечному дню

Улыбнемся солнечному дню

Уважаемые южносахалинцы и гости города!

20 августа 2017 года в Городском парке культуры и отдыха им. Ю. Гагарина пройдет Всероссийская благотворительная акция «Улыбнемся солнечному дню»!

«Улыбнемся солнечному дню» — это масштабный проект.

Суть акции проста: каждый год — парки-участники во время проведения благотворительной концертной программы, устанавливают специальные «солнечные копилки», куда любой желающий может опустить купленный им билет на аттракцион. В конце дня администрация парка подсчитает количество билетов, удвоит их и передаст в органы социальной защиты населения для детей из малообеспеченных, неполных семей, детей из социально-реабилитационных центров, детских домов и интернатов.

Главный результат проекта — улыбки сотен детей, которым будет подарен яркий незабываемый праздник, когда они придут в парк!

Приглашаем всех неравнодушных жителей и гостей города присоединиться к «солнечному движению» и подарить детям радостные беззаботные мгновения. Улыбки детей дорогого стоят!

В этот день вас ждёт концертная программа с участием вокальных и хореографических коллективов города, игровые зоны для ваших детей и, конечно же, отличное, солнечное настроение!

Место и время проведения благотворительной акции: сцена у механических аттракционов с 13:00 до 17:00.

Телефон для справок: 72–45–75 (культурно-массовый отдел).

Где и когда?
Городской парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина

Южно-Сахалинск, ул. Детская, 1, тел. 8 (4242) 424464, 724575

20 августа, воскресенье
13:00
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