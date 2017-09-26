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Творческая мастерская

Творческая мастерская

Творческая мастерская Сахалинского музея Медведя приглашает окунуться в русское народное искусство:

· традиционная русская роспись

· народное декоративное искусство

· традиционная глиняная игрушка

Ведётся запись детей в группы от 5 лет на новый учебный год. Занятия проходят по субботам и воскресениям с 11:00 до 12:30

Предварительная запись: 260–597, (4242) 22–72–83, режим работы: будние дни с 12:00 до 19:00, выходные и праздничные дни с 11:00 до 20:00, понедельник и вторник — выходной

Где и когда?
Музей медведя

Южно-Сахалинск, ТРК "Сити Молл", 6-й этаж, тел. (4242) 260597

27 сентября, среда
00:00
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28 сентября, четверг
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29 сентября, пятница
00:00
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30 сентября, суббота
00:00
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1 октября, воскресенье
00:00
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