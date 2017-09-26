Творческая мастерская
Творческая мастерская Сахалинского музея Медведя приглашает окунуться в русское народное искусство:
· традиционная русская роспись
· народное декоративное искусство
· традиционная глиняная игрушка
Ведётся запись детей в группы от 5 лет на новый учебный год. Занятия проходят по субботам и воскресениям с 11:00 до 12:30
Предварительная запись: 260–597, (4242) 22–72–83, режим работы: будние дни с 12:00 до 19:00, выходные и праздничные дни с 11:00 до 20:00, понедельник и вторник — выходной
Где и когда?
Южно-Сахалинск, ТРК "Сити Молл", 6-й этаж, тел. (4242) 260597
27 сентября, среда
00:00
28 сентября, четверг
00:00
29 сентября, пятница
00:00
30 сентября, суббота
00:00
1 октября, воскресенье
00:00
2 октября, понедельник
00:00
3 октября, вторник
00:00
4 октября, среда
00:00
5 октября, четверг
00:00
6 октября, пятница
00:00
7 октября, суббота
00:00
8 октября, воскресенье
00:00
9 октября, понедельник
00:00
10 октября, вторник
00:00
11 октября, среда
00:00
12 октября, четверг
00:00
13 октября, пятница
00:00
14 октября, суббота
00:00
15 октября, воскресенье
00:00
16 октября, понедельник
00:00
17 октября, вторник
00:00
18 октября, среда
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19 октября, четверг
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20 октября, пятница
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21 октября, суббота
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22 октября, воскресенье
00:00
23 октября, понедельник
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24 октября, вторник
00:00
25 октября, среда
00:00
26 октября, четверг
00:00
27 октября, пятница
00:00
28 октября, суббота
00:00
29 октября, воскресенье
00:00
30 октября, понедельник
00:00
31 октября, вторник
00:00
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