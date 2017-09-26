Творческая мастерская Сахалинского музея Медведя приглашает окунуться в русское народное искусство:

· традиционная русская роспись

· народное декоративное искусство

· традиционная глиняная игрушка

Ведётся запись детей в группы от 5 лет на новый учебный год. Занятия проходят по субботам и воскресениям с 11:00 до 12:30

Предварительная запись: 260–597, (4242) 22–72–83, режим работы: будние дни с 12:00 до 19:00, выходные и праздничные дни с 11:00 до 20:00, понедельник и вторник — выходной