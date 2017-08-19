Тур вальса в музее
Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области, Сахалинский областной краеведческий музей, объединение «Сахалинский танцевальный мир» приглашают жителей и гостей Сахалинской области на мероприятие «Тур вальса в музее» 19 августа 2017 года в 18:00.
В программе:
- исполнение танца «Средь шумного бала» в разных стилях:
• современный танец (ТСК «Дуэт»,
• бальный танец (ТСК «Дуэт»,
• аргентинское танго (Школа аргентинского танго,
• восточный танец (Клуб восточного танца «Багира»,
• сольный танец (Ансамбль танца «Рябинка»,
- выступление танцевальных коллективов из
- рассказ об истории романтичного и всегда современного танца — вальса;
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- коллективное исполнение вальса вокруг музейного фонтана. (Лучшие пары получат призы от организаторов!);
- работа на территории музея ярмарки «Вы поедете на бал?» с 14:00. Все желающие смогут приобрести яркие аксессуары, а также шкатулки для украшений, выполненные из различных материалов сахалинскими мастерицами.
В программе возможны изменения.
Справки по телефону: 72–75–55.
Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 29, тел. 8 (4242) 727556, 727555