Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области, Сахалинский областной краеведческий музей, объединение «Сахалинский танцевальный мир» приглашают жителей и гостей Сахалинской области на мероприятие «Тур вальса в музее» 19 августа 2017 года в 18:00.





В программе:

- исполнение танца «Средь шумного бала» в разных стилях:

• современный танец (ТСК «Дуэт», Южно-Сахалинск),

• бальный танец (ТСК «Дуэт», Южно-Сахалинск),

• аргентинское танго (Школа аргентинского танго, Южно-Сахалинск),

• восточный танец (Клуб восточного танца «Багира», Южно-Сахалинск),

• сольный танец (Ансамбль танца «Рябинка», Южно-Сахалинск);

- выступление танцевальных коллективов из Южно-Сахалинска, Анивы, Долинска, Холмска, Поронайска;

- рассказ об истории романтичного и всегда современного танца — вальса;

- мастер-класс «Танцуем вальс»;

- коллективное исполнение вальса вокруг музейного фонтана. (Лучшие пары получат призы от организаторов!);

- работа на территории музея ярмарки «Вы поедете на бал?» с 14:00. Все желающие смогут приобрести яркие аксессуары, а также шкатулки для украшений, выполненные из различных материалов сахалинскими мастерицами.





В программе возможны изменения.





Справки по телефону: 72–75–55.