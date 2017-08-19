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Тур вальса в музее

Тур вальса в музее

Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области, Сахалинский областной краеведческий музей, объединение «Сахалинский танцевальный мир» приглашают жителей и гостей Сахалинской области на мероприятие «Тур вальса в музее» 19 августа 2017 года в 18:00. 



В программе: 
- исполнение танца «Средь шумного бала» в разных стилях: 
• современный танец (ТСК «Дуэт», Южно-Сахалинск), 
• бальный танец (ТСК «Дуэт», Южно-Сахалинск), 
• аргентинское танго (Школа аргентинского танго, Южно-Сахалинск), 
• восточный танец (Клуб восточного танца «Багира», Южно-Сахалинск), 
• сольный танец (Ансамбль танца «Рябинка», Южно-Сахалинск); 
- выступление танцевальных коллективов из Южно-Сахалинска, Анивы, Долинска, Холмска, Поронайска; 
- рассказ об истории романтичного и всегда современного танца — вальса; 
мастер-класс «Танцуем вальс»; 
- коллективное исполнение вальса вокруг музейного фонтана. (Лучшие пары получат призы от организаторов!); 
- работа на территории музея ярмарки «Вы поедете на бал?» с 14:00. Все желающие смогут приобрести яркие аксессуары, а также шкатулки для украшений, выполненные из различных материалов сахалинскими мастерицами. 


В программе возможны изменения. 


Справки по телефону: 72–75–55.

Где и когда?
Сахалинский областной краеведческий музей

Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 29, тел. 8 (4242) 727556, 727555

19 августа, суббота
18:00
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