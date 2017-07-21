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Ты с нами?

Ты с нами?

Вы молоды и талантливы? В вас кипят эмоции? Вы излучаете креатив? У вас есть желание проявить себя, сделать летний день  более теплым и красочным? У вас шанс выиграть путевку по одному из ярких туристических маршрутов юга Сахалина!

Вне зависимости от того, профессионал вы, любитель или новичок, в пятницу, 21 июля, сайт astv.ru совместно с Туристско-информационным центром предлагает вам поучаствовать в ФотоКвесте, который будет проходить в центре города Южно-Сахалинска.
 

Правила просты:

Для того чтобы стать участником ФотоКвеста, вам необходимо с 6 по 20 июля заполнить заявку, в которой нужно указать количество участников в команде, ФИО, контактный телефон, электронную почту.

ФотоКвест состоится 21 июля 2017 года с 11:00 до 16:00.

На старте каждая команда получает один квест-лист. Ответственность за получение возлагается на команду.

На старт допускаются команды с чистыми картами памяти в фотоаппаратах.

Квест-лист должен находиться у команды в течение всех соревнований.

Фотографии, сделанные квестерами, должны соответствовать заданиям квестов.

Порядок выполнения квестов свободный.

Количество сделанных кадров: 2 фотографии на одно задание (не более!).

Команда должна выполнить максимальное количество квестов, указанных в квест-листе, и прийти на финиш, уложившись в контрольное время.

Организаторы: сайт astv.ru и Туристско-информационный центр, который организует индивидуальные и групповые экскурсии по городу Южно-Сахалинску и Сахалинской области. Сахалинский туристско-информационный центр взаимодействует только с официальными туроператорами и надежными партнерами. Одна из главных задач ТИЦ — предоставление максимально полной и актуальной информации, которая позволит сделать отдых в регионе комфортным и удобным не только для туристов, но и для местных жителей.

Партнер ФотоКвеста: оператор сотовой связи Tele2.

Заполнить заявку!

Скачать положение о ФотоКвесте

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