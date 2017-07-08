Спорт спасет жизнь
Южносахалинцев приглашают присоединиться к социальной акции "Спорт спасет жизнь". Мероприятие пройдет 9 июля на лыже-роллерной трассе СШОР ЗВС (улица Венская, 5).
Организаторами акции выступают центр молодежных инициатив Южно-Сахалинска, управление по физической культуре и спорту администрации, МБУ "Спортивный город" и фонд социальной поддержки населения и развития "Наш город".
Регистрация участников забега начнется в 10.00.
С 10:30 начнутся показательные выступления спортивных федераций города, молодежного движения "Сахалинский воркаут". В 11.00 — церемония открытия мероприятия. Старт участникам забега будет дан в 11:30 после разминки, ее проведут тренеры проекта "Социальный фитнес". В течение всего мероприятия участники смогут пройти обследование организма от областного центра медицинской профилактики и проверить свои возможности в сдаче норм ГТО.
Главная цель социальной акции — не только приобщение горожан к активному образу жизни, но и сбор средств на лечение нуждающихся детей.
После финиша организаторы проведут благотворительный аукцион.
Горожане, показавшие лучшие результаты на финише, будут награждены призами.
Южно-Сахалинск, ул. Венская, д. 5, тел. (4242) 73-45-74