Определились участники Сахалинского Международного фестиваля военных оркестров.

Сахалинский Международный фестиваль военных оркестров «Спасская башня на Сахалине» в 2017 году пройдет в островном регионе с 7 по 11 сентября.

Он проводится в целях содействия патриотическому воспитанию населения, формирования традиции совместного выступления военных оркестров разных стран и популяризации лучших образцов мирового музыкального искусства.

Фестиваль проходит в сентябре, не реже одного раза в три года. Между фестивалями ежегодно проводятся фестивальные мероприятия (концерты, шествия, торжественные мемориальные мероприятия, встречи, мастер-классы и иное) по специальному плану, ежегодно утверждаемому в рамках работы министерства культуры и архивного дела Сахалинской области.

Фестиваль «Спасская башня на Сахалине» является незабываемым музыкальным событием для островитян и гостей региона. Восхитительные концерты и парадные дефиле проходят на открытых площадках Южно-Сахалинска и других городов Сахалинской области. Это неповторимое музыкальное шоу собирает на одной сцене военных музыкантов разных стран. Великолепная техника владения музыкальными инструментами и потрясающее исполнительское мастерство создают особую атмосферу праздника для сахалинцев и гостей области.

История фестиваля, участники, партнёры и т.д.

Программа IV Сахалинского Международного фестиваля военных оркестров «Спасская башня на Сахалине»

Самый масштабный фестиваль в истории Сахалинской области пройдет с 7 по 10 сентября на различных площадках Южно-Сахалинска, Корсакова, Долинска, Анивы, Невельска, Холмска, Томари, Поронайска и Смирных. Предлагаем всем ознакомиться с программой.Обращаем внимание, что она может быть скорректирована. Обо всех изменениях и дополнениях в расписании фестивальных концертов и других мероприятий организаторы будут своевременно информировать сахалинцев и гостей острова.

Подробную информацию о фестивале, его истории, участниках и гостях можно узнать на сайте Сахалинской филармонии http://sakhfilarmonia.ru в специальном разделе «Спасская башня на Сахалине».

Телефон «горячей линии» фестиваля (4242) 505-300.

7 СЕНТЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ), г. ЮЖНО-САХАЛИНСК, ККЗ «Октябрь», 19.00

Концерт Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ (г. Москва) под управлением Заслуженного артиста России, полковника Сергея Дурыгина (солисты Наталия Манулик, Дмитрий Филиппов, Светлана Ильина) и известной российской певицы, обладательницы многочисленных престижных премий и наград Мари Карне (6+)

8 СЕНТЯБРЯ (ПЯТНИЦА), г. ЮЖНО-САХАЛИНСК, Площадь Славы, 16.00

Торжественнаяцеремония открытияIVСахалинского Международного фестиваля «Спасская башня на Сахалине»

Улица Горького от площади Славы до площади Победы

16.30

Шествие военных оркестров – участников и гостей фестиваля

Площадь Победы

17.30

Концерт военных оркестров – участников фестиваля

9 СЕНТЯБРЯ (СУББОТА), г. ЮЖНО-САХАЛИНСК, Спортивный комплекс «Олимпия-парк», 10.00

Товарищеский футбольный матч команды артистов Центрального военного оркестра МО РФпротив сборной команды правительства Сахалинской области

г. ПОРОНАЙСК

Площадь им. Героя Советского Союза В. В. Пермякова

14.00

Концерт оркестра штаба Центрального военного округа (г. Екатеринбург)

г. ХОЛМСК

Мемориал освободителям города

14.30

Церемония возложения цветов к памятнику

Приморский бульвар

17.00

Концерт Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ (г. Москва)

г. КОРСАКОВ

15.00

Городская площадь

Концерт Оркестра штаба Северо-Западного округа войск национальной гвардии РФ (г. Санкт-Петербург)

г. ТОМАРИ

Городская площадь

15.00

Концерт оркестраВойск и Сил на Северо-Западе Российской Федерации (г. Петропавловск-Камчатский)

г. НЕВЕЛЬСК

Городская площадь

16.00 – 20.00

Концерт оркестра штаба Восточного военного округа (г. Хабаровск), Женского духового оркестра округа Да-Хингал-Лин провинции Хайлунцзян (Китай) и ансамбля «У ШИ» уезда Нин Цзинь (КНР)

г. ДОЛИНСК, Городская площадь, 17.00

КонцертОбразцово-показательного оркестра Генерального штаба Вооруженных Сил Монголии

пгт. СМИРНЫХ, Центральная площадь, 17.00

Концерт оркестраДальневосточного высшего общевойсковогокомандного училища им. Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского (г. Благовещенск)

г. ЮЖНО-САХАЛИНСК, Планировочный район Хомутово, войсковая часть 35390, 17.00

Выступление Президентского оркестра Службы Коменданта Московского Кремля ФСО РФ и Роты специального караула Президентского полка ФСО РФ (г. Москва)

10 СЕНТЯБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ), г. ЮЖНО-САХАЛИНСК, Парк культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина, 11.00

Концерт оркестраДальневосточного высшего общевойсковогокомандного училища им. Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского (г. Благовещенск)

12.00

Концерт оркестра штаба Северо-Западного округа войск национальной гвардии РФ (г. Санкт-Петербург)

Сквер Чехов-центра, 11.00

Концерт Образцово-показательного оркестра Генерального штаба Вооруженных Сил Монголии

12.00

Концерт Президентского оркестра Службы Коменданта Московского Кремля ФСО РФ и Роты специального караула Президентского полка ФСО РФ (г. Москва)

Сквер Ждакаева, 11.00

Концерт оркестра Южно-Сахалинского гарнизона

12.00

Концерт оркестра штаба Восточного военного округа (г. Хабаровск)

Сквер Сахалинского областного краеведческого музея

12.00

Концерт оркестра штаба Центрального военного округа (г. Екатеринбург)

Привокзальная площадь

12.00

Концерт оркестра штаба Войск и Сил на Северо-Востоке РФ (г. Петропавловск-Камчатский)

г. АНИВА, Войсковая часть 35390, 11.00

Концерт Центрального военного оркестра (г. Москва)

г. ЮЖНО-САХАЛИНСК, Площадь Ленина, 20.00

Церемония торжественного закрытия IVСахалинского Международного фестиваля «Спасская башня на Сахалине»

22.00

Фейерверк